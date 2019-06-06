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战场上的人性！《八佰》曝“狼狗猫”预告

王千源&张译&姜武颠覆演出 “戏里最好看的是人”

2019-06-06 14:31:50 来源：Mtime时光网

导演管虎以狼、狗、猫三种动物来分别诠释羊拐（王千源 饰）、老铁（姜武 饰）和老算盘（张译 饰）三个人身上的特性。
      时光网讯 日前，电影《八佰》发布“狼·狗·猫”预告，王千源张译姜武三人角色性格首遭揭秘，羊拐倔强执着如“狼”，老铁怯懦自私如“狗”，老算盘谨慎怕事如“猫”。在导演管虎看来，战争会激发人的“动物性本能”，仓库中的每一个士兵都在这种本能的驱使下做出各自的抉择。

      导演管虎以狼、狗、猫三种动物来分别诠释羊拐（王千源 饰）、老铁（姜武 饰）和老算盘（张译 饰）三个人身上的特性。狼狡诈狠绝，却极其执着，而羊拐性格倔强，常给人一种“人狠话不多”的感觉。和狼相比，狗则更加胆小圆滑，老铁也因为他的自私导致战友的牺牲。“猫性”的老算盘善于审时度势、趋利避害，在乱世他摸索出自己的一套生存法则。

      四行仓库保卫战对三个人来说是劫难也是洗礼，使他们在动物般求生的本能之下迸发出人性的光辉，虽互有芥蒂和猜疑，但羊拐和老铁最终选择并肩作战，老算盘也在战斗中冒着危险拯救受伤的士兵。他们的成长和转变使这些小人物充满复杂性，也更加鲜活立体。而这也是《八佰》与传统战争题材电影不同的地方，不仅有宏大壮烈的战斗场面，也有丰富的叙事角度和人物心理。

      对于导演管虎来说，“戏里最好看的是人”。目睹战友在自己面前死去、时刻在炮火中艰难求生，任何一个有血有肉的人，都会在这种境况下产生心理变化，催生出内心深处“动物性本能”。此前的预告中就已透露出士兵们迥异的状态，有人誓与敌人同归于尽，有人绝望之下吞枪自杀，有人面对炮火惊恐万分……四行仓库中的四天四夜，每个人都在与自己的内心斗争，最终在生与死面前，他们蜕变成一个个大写的“人”，在战场上找到生而为人的尊严和血性。

      电影《八佰》将于2019年7月5日全国上映。

   编辑：羊羊

关键词： 八佰 王千源 张译 姜武
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