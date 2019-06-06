《追龙2》主演梁家辉接受时光网专访，“在现实生活中，我和王晶是表兄弟，私下我叫他表哥，在拍摄现场才尊称他为导演。”梁家辉直言希望可以演出“世纪悍匪”张子强，充满人性化的一面。







时光网：这次拍摄《追龙2》是因为什么样的契机？





梁家辉：契机就是我跟（王晶）晶哥合作了那么多年，一直都期待着再和他合作。因为他是一个很全方位的导演，过去他一直做的还是喜剧、闹剧这些片子，我们很多年前合作《金钱帝国》的时候有很好的口碑，但是票房一般，所以我一直期待晶哥再次出发。





《追龙1》的时候他拍得很认真，所以他来找我拍《追龙2》的时候，我就说OK，我一定来，但是要先把剧本给我看，我觉得我可以演活这个人物的话怎么样也会来，不管档期和其他的。我看完剧本以后跟他讨论了一段时间，从第一稿到最后第五稿，最后就敲定了，OK，我来，我能让这个人物出彩，能让这个人物在这个故事里，在观众心目中留下某一种印象。











时光网：你在《追龙2》里面饰演的龙志强，原型是“世纪悍匪”张子强，你对张子强有什么了解呢？





梁家辉：其实我们对他的了解并不多，因为他被逮捕了伏法了以后，我们才知道有这样一个悍匪，因为他以前作案从来没有人报警，一直到他被捕以后，才揭发出来他在香港干过两次大案。但究竟还有没有别的受害者，到现在其实还是一个谜。





《追龙2》贼王揭秘特辑，张子强前同党接受访问 至于他的人物背景那就更加模糊了，这次晶哥能打动我的一个原因，就是他找到一个以前帮张子强作案的歹徒同党，这个人在香港坐牢14年，放出来的时候被晶哥找到了。晶哥还给他拍了一些存档的录影，就是讲张子强的故事。虽然我们还是要把这个故事比较戏剧化地表演出来，但这次能拿到比较丰富的历史材料，去呈现这个人物。 至于他的人物背景那就更加模糊了，这次晶哥能打动我的一个原因，就是他找到一个以前帮张子强作案的歹徒同党，这个人在香港坐牢14年，放出来的时候被晶哥找到了。晶哥还给他拍了一些存档的录影，就是讲张子强的故事。虽然我们还是要把这个故事比较戏剧化地表演出来，但这次能拿到比较丰富的历史材料，去呈现这个人物。





时光网：张子强也被很多影视作品拍过，你觉得其他人演的版本怎么样？





梁家辉：我也看过达华哥、小春他们都分别演过张子强，但现在我会觉得以前，我不是说他们不好，但是那个时候因为作为一个商业电影来讲，观众会被比较脸谱化，或者是一些外表上人物的嚣张、强悍这些东西吸引。





这次我们在捋剧本的时候也有讨论，虽然他是一个狂妄的人，是一个嚣张并且爱钱的人，这些都是事实，但是我觉得不管怎么样，这个人总有他人性化的一面，如果让我来演的话，就想把他比较人性化的一面表现出来。





《追龙2》梁家辉饰演龙志强





梁家辉：他是一个全世界最孤独、最自私的人，而且是非常以自我中心的人，他表面上是强悍的、嚣张的，私底下他就是很内敛，把所有的情感都放在心里。





龙志强对待他的团伙就有点像家庭那种感觉，你不是我女人，你也不是我的手下，都是家人，在这个家里头每个人都有他们的作用，发挥不同的长处，钱一块赚，赚完了以后一块分。





时光网：在《追龙2》中你和古天乐、林家栋、任达华三位影帝再次合作，感觉默契程度如何？





梁家辉：我们几个也拍了那么多电影，与其说是默契也好什么都好，其实我们都是专业演员，大家都已经拿过最佳男演员的奖，都得到认同，所以我觉得我们不会有意见。不管谁的戏多，谁的戏少，我们走在一起的时候确实非常高兴，因为经历过那么多年以后，我们还是可以走在一起，每个人都在演，还可以在同一个剧组里面聚齐，这是很值得高兴的一件事情。





时光网：这次拍《追龙2》有场戏你要挑战吃很多榴莲，当时是什么感觉？





梁家辉：我那天吃了三箱榴莲，吃完大家都离我跑了老远，而且洗澡也洗不干净的，那个是从体内发出来的一种味道，三天三夜都没有人敢跑来靠近你。





时光网：有没有恨王晶导演给你这样的安排？





梁家辉：没有，都是戏剧效果了，就像刚才在发布会上安排我吃榴莲，也是希望达到某一种效果，其实我也不希望这样的安排，我现在有点恨宣传公司了（笑）。





《追龙2》发布会王晶和梁家辉





梁家辉：其实一直以来王晶都是我非常欣赏的导演，为什么呢？因为虽然很多观众或者那些电影人都很恨他，或者老是骂他，骂他经常就是拍“屎尿屁”，经常就是胡闹，但是大家要看一下他从当导演到今天，还是香港最卖座的导演之一，为什么有那么多的观众来捧他的场？为什么有那么多人骂他？大家一边骂一边还是要看。





那就证明王晶对于观众的口味，对于投资方都能掌握得很好，而且他也不老是拍挨骂的戏，比如之前的《追龙1》，还有我们上一次合作《金钱帝国》，结果票房不卖座，直到网上有下载口碑才出来，观众才说原来王晶还那么认真地去拍过一个电影。其他人看不到，但是我看到了，所以我只能佩服他。





时光网：拍了这么多电影，你有打算退休吗？





梁家辉：对，其实我这个年龄应该也该休息了，因为我现在有家庭，我当然还有事业了，但问题是人到某一个年龄段，你还是必须要让下一代的人慢慢上来。所以我说我退休就是我退而休息，但是我不是退役，有可以用到我的地方，我还是在部队里头，我还是演员部队的其中一份子。





《追龙2》“最强天团”特辑





梁家辉：我一直都在说“第二梯队”的问题，不光是演员，整个拍电影的工作团队都青黄不接，现在大陆也开始有点这样的情况，但大陆还好，市场大所以新导演还有比较多的空间。





问题是你必须要让年轻人，必须让第二梯队、第三梯队有机会慢慢上来，他们也不能一步登天，如果你们老压缩他们的机会，那这个青黄不接的状况，肯定会延续下去，那电影就没了。











时光网：你觉得出演《追龙2》，会让你再拿一次金像奖影帝吗？





梁家辉：片子还没上呢，先等片子上了以后听观众的反响，我才去想这个问题。其实我从来不去想这种问题的，但是只要观众喜欢，他们自然会让什么奖项都颁给我，因为现在都是听大众的意见。





如果观众对你这个角色反响很好，那这次让你有一个提名，后面还要经过专业评审团或者观众评审团来投票，你去想太多的话，最后难过的还是自己，连提名都没有的时候多难受，我才不会这样虐待自己。





时光网：除了《追龙2》，今年您还有哪些新片要上吗？





梁家辉：我暂时还不知道，《深夜食堂》是我已经拍完的戏，其他的就交给制片方跟投资方他们去考量，另外我跟刘青云、金城武、高圆圆他们拍了《风林火山》，因为那个片子后期比较复杂，到现在还没有什么消息。如果说要出来片子就是这两部了，但是我计划中还是会继续拍片，但是暂时也不能对外公布。









时光网：下面就是快问快答环节。第一个问题，你和王晶导演真的是一对表兄弟吗？





梁家辉：对，我们是表兄弟。





时光网：私下里你怎么称呼他？





梁家辉：私下里我叫他表哥，问题是在现场的时候，我必须要比较尊敬地称呼他导演。所以拍他戏都“不给钱”，这次是唯一一次有钱，他给了我很多道具钱。





时光网：他私下有没有什么糗事跟大家曝光一下？





梁家辉：没有，他太帅了，哪有什么糗事，我不敢说。





《追龙2》梁家辉人物海报 时光网：电影中您请兄弟们吃榴莲，当时内心最想说的一句话是什么？





梁家辉：骂人的话不能在镜头面前讲。





时光网：请用三个词形容一下您饰演的龙志强这个角色。





梁家辉：寂寞、孤独、个人。





时光网：您演过《黑社会》中的大D，《智取威虎山》中的座山雕，《黑金》中的周朝先，《江湖告急》的任因久，还有《追龙2》中的龙志强，这些反派哪一个战斗力最强？





梁家辉：我觉得当然是龙志强了，因为在其他几个所谓大哥或者是黑社会大佬，或者是山寨寨主，他们都会逃避最后的判决，龙志强是明知道最后的判决是什么，但他选择去面对，所以我觉得他的战斗力是最强。