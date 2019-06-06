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吴镇宇亮相电影《燥梦英雄》启动仪式

颓废中年大叔遇上纯情少女 擦出音乐火花

2019-06-06 21:39:49 来源：Mtime时光网

吴镇宇、杜天皓等主演亮相电影《燥梦英雄》启动仪式，电影讲述了一个年轻的少女碰到颓废中年大叔，在梦想与现实中碰撞音乐火花的故事。
       时光网讯 6月6日下午，青春音乐电影《燥梦英雄》（原名《赤红热血》）在举办了启动发布会。影片导演杨博，制片人田京波与编剧温岩晶携手吴镇宇杜天皓盖雨嘉张可盈、李仓卯、周凯、张陌纤尘、王澜臻多位主演出席发布会，详细讲述了即将开机的电影《燥梦英雄》的诞生故事，现场还有乐队和书法大师助阵，气氛十分热烈。

       

《燥梦英雄》启动发布会

电影《燥梦英雄》讲述了一个有关青春、奋斗和音乐的故事，年轻的少女碰到颓废中年大叔，在梦想与现实中碰撞音乐的火花。

       现场最大的惊喜莫过于吴镇宇亮相，这位老牌影帝在影片中不再霸气外露，而是饰演一个郁郁不得志的颓废大叔。在发布会上，吴镇宇谈起了自己对于音乐、梦想还有英雄的看法，在访谈过程中更是阐述了许多对于角色的理解。虽然还未开机，但是吴镇宇已经对角色有了很深的研究。

       

《燥梦英雄》启动发布会

电影《燥梦英雄》的导演杨博在现场表示，“这部电影代表着许多人的梦想，虽然筹备与剧本创作历经波折，但是团队不忘初心共同努力，才创作了如今这个优秀的故事，并得到了不少实力演员的加盟。今天过后还会有拍摄、制作、上映等重重关卡，但是我非常有信心，相信一定可以拿出让观众满意的作品。”

       发布会的最后进行了影片的启动仪式，“燥梦英雄”四个字设计感十足，主创人员和出品方公司代表在台上进行了合影留念，众主创纷纷为影片送上了祝福。据悉影片将于近期开机拍摄。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 燥梦英雄 吴镇宇
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燥梦英雄

燥梦英雄 (2019)

0.0

导演：杨博

主演：吴镇宇 杜天皓

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