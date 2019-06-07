早在开播前两个月，当时还在拍摄当中的《沼泽怪物》就遭遇了第一次危机。由于政府文书的错误，导致剧集拍摄地北卡罗来纳州撕毁了当初许诺的4000万美元税收优惠，这笔钱约等于剧集制作总预算的一半。





经费大涨导致该剧中途决定从原定13集规模缩减成10集。北卡的税收新政策也意味着该剧一旦续订，第二季也不可能重返此地拍摄，还得重新选择外景地。开发费用将继续提升。