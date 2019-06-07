时光网讯 温子仁
监制的DC新剧《沼泽怪物》
上周五刚刚首播，收获了不错的口碑。可惜播出该剧的DC宇宙流媒体平台（DC Universe）昨天突然宣布：将在10集播完之后不再续订这部新剧，《沼泽怪物》也成了第一部被砍的DC宇宙剧集，操作令人迷惑。
早在开播前两个月，当时还在拍摄当中的《沼泽怪物》就遭遇了第一次危机。由于政府文书的错误，导致剧集拍摄地北卡罗来纳州撕毁了当初许诺的4000万美元税收优惠，这笔钱约等于剧集制作总预算的一半。
经费大涨导致该剧中途决定从原定13集规模缩减成10集。北卡的税收新政策也意味着该剧一旦续订，第二季也不可能重返此地拍摄，还得重新选择外景地。开发费用将继续提升。
《沼泽怪物》根据同名漫画改编，以Abby Arcane（克里斯塔尔·里德饰）的故事为出发点，她在路易斯安纳州的一个小镇上，调查致命的沼泽病毒事件，很快发现这片沼泽承载了神秘与恐怖的秘密。当无法解释的恐怖在这片泥淖中蔓延时，没有人是安全的……
在漫画中，“沼泽怪物”本名亚历克·霍兰，原本是一名科学家，由于在沼泽中进行秘密实验的时候，不慎引爆了一颗炸弹，导致他的身体和沼泽融为一体，变成半人半植物的怪物，可以控制植物，后加入黑暗正义联盟。