时光网讯
由美国著名喜剧明星敏迪·卡灵
编剧并主演，搭档艾玛·汤普森
的喜剧片《深夜秀》
已经今日（6月7日）在美国上映。
片中，敏迪饰演一位年轻的作家，想要帮助挣扎中的电视节目主持人（汤普森饰）重振职业生涯。汤普森所饰演的Katherine Newbury是一位深夜脱口秀先锋人物，既要和每况愈下的收视率做斗争，也要顶住她是“痛恨女人的女人”这个指责。
为了自救，也为了救这档节目，Katherine雇佣了敏迪所饰的Molly，因为后者是印度裔也是女人，好打破这档节目此前全男性的编剧阵容。Molly从一开始被排斥，到最后成为了团队的核心人物，整个过程励志又充满好笑的事情。
日前，时光网也在美国采访到敏迪·卡灵本人。敏迪表示她很少拍摄像《深夜秀》
这样的独立电影，此次的经历让她明白独立电影圈为啥那么团结——因为太难了，又得不到报酬，完全是“用爱发电”。
另外，电影触及到了喜剧演员有抑郁症的话题。敏迪表示，“喜剧界很多人都有抑郁症，这个问题依然有很多禁忌，但它不应该是一个禁忌话题”。
对于影片中关于名人不喜欢接受赞美的桥段，她分享了自己的亲身经历，表示虽然她本人不那么介意，但对于不少成功人士来说，那样的态度很常见。
《深夜秀》艾玛汤普森剧照