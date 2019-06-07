



片中，敏迪饰演一位年轻的作家，想要帮助挣扎中的电视节目主持人（汤普森饰）重振职业生涯。汤普森所饰演的Katherine Newbury是一位深夜脱口秀先锋人物，既要和每况愈下的收视率做斗争，也要顶住她是“痛恨女人的女人”这个指责。





《深夜秀》预告看敏迪“逆袭” 为了自救，也为了救这档节目，Katherine雇佣了敏迪所饰的Molly，因为后者是印度裔也是女人，好打破这档节目此前全男性的编剧阵容。Molly从一开始被排斥，到最后成为了团队的核心人物，整个过程励志又充满好笑的事情。















另外，电影触及到了喜剧演员有抑郁症的话题。敏迪表示，“喜剧界很多人都有抑郁症，这个问题依然有很多禁忌，但它不应该是一个禁忌话题”。





对于影片中关于名人不喜欢接受赞美的桥段，她分享了自己的亲身经历，表示虽然她本人不那么介意，但对于不少成功人士来说，那样的态度很常见。



