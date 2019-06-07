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俄国民众：我们自己拍不出"切尔诺贝利"

“感谢美国人，做了我们应做却没做的事”

2019-06-07 16:25:39 来源：Mtime时光网

与其说切尔诺贝利是一次工业事故，它更是前苏联官僚体制的恶果。即使悲剧已经过去几十年，官僚体制的余孽仍在。俄国民众看完《切尔诺贝利》后感慨，我们拍不出这样的剧，因为我们不会坦诚。


　　时光网讯 HBO剧集《切尔诺贝利》火了。这部只有5集的剧集，在短短一个月内成为IMDb有史以来评分最高的剧集——超过15万观众为它打出了9.7分的高分。

　　时光网编辑对他的评价是：“《切尔诺贝利》的好是一种不张扬的好。当全世界的观众都在讨论这部剧时，仔细聆听，你会发现大家讨论的大多不是剧集本身，而是它讲述的历史。你可以认同剧中历史的真实性，也可以质疑剧中历史的倾向性。不管怎样，一旦你参与进这场讨论，你就唤醒了一段历史，一段非常重要、需要不断反思的历史。”

《切尔诺贝利》预告片

　　剧集的制片人也表示，相对于故事性，他们更在意的是历史本身。为此他们做了大量前期工作，从前苏联科学家撰写的书籍、国际核能协会发布的报告，到目击者口述、建筑蓝图等等，都成为他们参考的素材。

　　切尔诺贝利核灾幸存者口述实录《切尔诺贝利的悲鸣》由2015年诺贝尔文学奖获得者S. A. 阿列克谢耶维奇撰写，这位勇敢的女性冒着核辐射危险，深入切尔诺贝利，采访当地幸存者，试图尽可能还原这场灾难的真相。


　　本书的访谈全以独白的方式呈现，深刻地揭示，与其说切尔诺贝利是一次现代工业事故，它更是前苏联官僚体制的恶果。

下面是书中的一些摘抄：

　　“这些地区的背景辐射量为：布拉金，每小时30000毫伦琴；纳洛夫里亚，每小时28000毫伦琴。可是，那里的人们全都在外干活，耕地、犁地、除草，为即将到来的复活节做准备。他们给鸡蛋染色，烘焙复活节蛋糕。他们说，辐射是什么？那是什么？我们没有接到任何命令。我们唯一接到的一条来自上级的信息就是：收割情况如何？现在的进展如何？那里的人们像看疯子一样望着我。‘教授，你的话是什么意思？’”

　　“我获得的信息是，那些‘大人物’当时都已经开始服用碘片。当我研究所的同事给他们的甲状腺作检查的时候，他们发现这些人的甲状腺十分干净，丝毫没受污染。假如他们没有服用碘片，这样的事情根本就不可能出现。

　　当这些人进入那些受污染的地区时，他们会戴上防毒面罩，并且穿上特殊的防护袍——当地人缺乏的正是这些装备。此外，他们在明斯克附近建了一个牧场，那里生产的奶制品专供他们自己使用，而这也早己不是什么秘密——每头奶牛都有编号，并且有专人负责看管。　　

　　他们还有特殊的土地、特殊的温室，以及特殊的看护。最令人感到恶心的是，从来没有人站出来对此作出说明或回应。”

来自：白俄罗斯科学院核能量研究所前所长 瓦西里·内斯特伦科。他因为坚持向上反映实情，要求政府疏散群众，实验室被没收，然后被告上法庭。


　　“现场的遥控机器时常不听使唤，因为电路会遭到高辐射的影响。最可靠的‘机器’就是士兵，他们被称为‘绿色机器人’（以军服的颜色命名）。三千六百名士兵曾在毁坏的反应炉屋顶作业。夜里，这些士兵睡在帐篷里，他们都曾跟我说过，刚开始时他们将麦秆铺在地上睡——这些麦秆都是从反应炉附近取来的。

　　这些士兵都是年轻人。他们现在也来日不多了，但他们知道，如果没有他们的话……这些人都来自同样的文化背景，这个文化有着伟大的成就，而他们都是牺牲品。”

来自：阿列克谢耶维奇本人回顾切尔诺贝利，当时的苏联政府让士兵冒着生命危险，将他们当做“机器人”，在几乎无防护措施的情况下进入高辐射中心地带。后来这些士兵承受了致命的健康后果，但苏联政府并没有兑现当时的承诺——房子、汽车、土地——都没有
另外，豆瓣作者“八千夜”还翻译了一些俄罗斯民众（包括切尔诺贝利事件亲历者）对这部剧的评价：

“4月26日，在切尔诺贝利核电站事故周年纪念日，没有一个俄罗斯频道，没有一家俄罗斯报纸提到这场灾难。对扑灭切尔诺贝利核火焰的人们没有一句感谢。美国人做了我们长期以来必须做的事情。感谢他们。”



“我还没看过这部电视剧，但在我住的地方Kantemirovskaya（莫斯科某军区）有一块黑色牌匾的花岗岩纪念碑，是为切尔诺贝利事故清理人员建的。它一直孤零零的立在路边，这也是为什么我曾经读过关于该事故的作品。

今天，是我住在这里第一次，纪念碑上摆满了鲜花。”



“那时候没人说这有多危险。这就是为什么没有人害怕。到了切尔诺贝利后，我们在帐篷里听到了美国之音，才知道发生了什么。我们走到外面，往核电站的方向看，看到了亮光……后来，我看了很多关于切尔诺贝利的纪录片，但没有一部能捕捉到事故发生时人们的感受。我很惊讶我们没有成功，美国人却成功了。

我从来没有认为我自己或与我们在事故现场工作的朋友是英雄。我们负责服兵役，我们执行了特殊任务。这是我们的战争。但在我观看了这部剧之后，我认为我们每个人都为伟大事业做出了贡献。我甚至增加了自尊心。

我认为这部剧不可能由俄罗斯制作。我们不会如此坦诚地展示当局的行动，也许会拍成一部滑稽的警匪剧。我希望这部电影能够被全世界的人看到。最重要的是——相信它。”

（来自当年的苏联清理人员观看HBO电视剧《切尔诺贝利》后的感想）


   编辑：sasa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 切尔诺贝利 历史 核灾难 前苏联 回忆录
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切尔诺贝利

切尔诺贝利 (2019)

8.9

导演：乔韩·瑞克

主演：杰瑞德·哈里斯

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