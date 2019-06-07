《绝杀慕尼黑》有可能像《摔跤吧！爸爸》一样成为票房黑马吗？令人感动的体育故事，其中的精神内核总是相通的。最近有越来越多的好口碑小语种进口片，已经在中国市场闯出了一片天地。











该片讲述了苏联男篮在美苏冷战时期一场比赛中的逆袭故事，有人说中国年轻观众可能对苏联、俄罗斯的历史知之甚少，甚至有女生对篮球都不太感兴趣，但令人感动的故事，精神内核总是相通的：每一个曾为印度摔跤手热泪盈眶的人，每一个曾被中国女排深深打动的人，都应该来看看同样拼到最后三秒钟的苏联男篮的故事。























数年前，好莱坞大片和本土大片在中国占据了票房绝对统治地位，但最近四五年内地电影市场飞速发展，中国电影观众的口味迅速多元化，中国成长为全球最令人瞩目的海外电影市场。随着观众口味的日渐成熟，更多相对小众的颁奖季佳片，还有小语种进口片都有可能成为票房黑马。













《绝杀慕尼黑》“全力以赴”版预告 小语种进口片的市场表现从2016年开始日渐强大，可能有这几方面的原因。第一，随着国内影院雨后春笋般的出现，观众观影频率的提升，观影口味变得越来越包容，愿意尝试接触华语片、英语片之外的作品。第二，2016年起，内地票房增速开始放缓，市场亟需在华语片、英语片之外寻找突破口、寻找差异化影片，这时候小语种进口片的机会应运而生。



























这证明了一个朴素的真理：一部电影的好口碑，完全可以打破观众次元壁垒。电影的国别不是问题，语言不是问题，明星不是问题，关键是能拥有跨越国界的好品质。





《绝杀慕尼黑》“熊鹰之战”预告 中国观众的力量足以支持任何一部小语种电影的"小众"电影，在内地单一市场实现票房逆袭。







