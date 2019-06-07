时光网讯
最近有一部被俄罗斯总统普京亲自点赞、斩获俄罗斯本土票房冠军的电影《绝杀慕尼黑》
，引起了小编的关注。这部又燃又励志的体育题材电影，在俄罗斯本土的强势地位约等于中国版的《战狼2》
，它很有可能成为下一部《摔跤吧！爸爸》
让观众热血沸腾，或者像黎巴嫩电影《何以为家》
一样，刷新小语种引进片新的票房奇迹。
该片讲述了苏联男篮在美苏冷战时期一场比赛中的逆袭故事，有人说中国年轻观众可能对苏联、俄罗斯的历史知之甚少，甚至有女生对篮球都不太感兴趣，但令人感动的故事，精神内核总是相通的：每一个曾为印度摔跤手热泪盈眶的人，每一个曾被中国女排深深打动的人，都应该来看看同样拼到最后三秒钟的苏联男篮的故事。
最近小编就被中国女排姑娘们的精神“燃”到了，今年6月6日，2019国际排联世界女排联赛中国女排对战意大利队，中国队在先丢两局的情况下，竟然一鼓作气连扳三局，神奇逆转取胜，就像每一个励志电影的结局一样精彩。中国女排姑娘的顽强拼搏精神可以说是代代相传，她们曾经在两次奥运会上都上演逆转好戏，每次都会拼到最后一个球，拼到最后一秒钟，从绝境中开出一朵希望之花。
《绝杀慕尼黑》
的故事，堪称就是男生版的中国女排故事，让中国观众非常顺畅地带入剧情，毫无违和感。有观众这样评价“最后美苏对决燃到超乎想象，所有人都被这场激动人心的对决带动情绪，必须说集体精神的感染力是巨大的”。还有人说，“电影里每个队员都有自己的难处，他们为了国家荣誉、个人梦想拼搏，他们都是真正的英雄，看到最后很想哭”。
数年前，好莱坞大片和本土大片在中国占据了票房绝对统治地位，但最近四五年内地电影市场飞速发展，中国电影观众的口味迅速多元化，中国成长为全球最令人瞩目的海外电影市场。随着观众口味的日渐成熟，更多相对小众的颁奖季佳片，还有小语种进口片都有可能成为票房黑马。
内地影市首部票房破亿的小语种进口片为2014年上映的印度电影《我的个神啊》
，但该片的成绩也只是刚刚破亿而已。2016年，4部小语种进口片票房破亿，2017年开始，小语种非好莱坞进口片在内地屡出票房黑马，这一年包括印度电影《摔跤吧！爸爸》
（中国票房12.97亿元）、泰国电影《天才枪手》
（中国票房2.7亿元）以及西班牙电影《看不见的客人》
（中国票房1.7亿元）等，都创造了令人惊讶的票房成绩。
从2017年开始，中国电影市场才算真正对这类影片敞开怀抱，到了2018年，共有7部小语种进口片实现票房破亿，票房最高的又是印度片，《神秘巨星》
拿下7.47亿元票房。
小语种进口片的市场表现从2016年开始日渐强大，可能有这几方面的原因。第一，随着国内影院雨后春笋般的出现，观众观影频率的提升，观影口味变得越来越包容，愿意尝试接触华语片、英语片之外的作品。第二，2016年起，内地票房增速开始放缓，市场亟需在华语片、英语片之外寻找突破口、寻找差异化影片，这时候小语种进口片的机会应运而生。
第三，随着《哆啦A梦：伴我同行》
、《摔跤吧！爸爸》
等小语种进口片逐渐在市场中打造起品牌形象，观众对“高燃热血、关注现实”的印度电影越来越熟悉，日本动画的固定受众群也稳步发展，印度片和日本片率先发展成小语种进口片的两大主力群体，其他国家的引进片也逐渐有冒头的趋势。
时间来到了2019年，一部看起来更加“小众”的黎巴嫩电影《何以为家》
，在中国内地揽下3.7亿票房，又一次创造了小语种进口片的票房奇迹。这部和《复仇者联盟4》
同档期上映的电影，不但没有被好莱坞超级大片压垮，反而虎口夺食，争出了票房黑马的成绩。
《何以为家》
在内地热卖前，很多中国观众甚至从来都没看过任何一部黎巴嫩电影，对黎巴嫩籍的导演、演员更是闻所未闻。虽然单独看《何以为家》
3.7亿票房的绝对值并不高，要知道《复联4》
的首日票房就轻松超过5亿元了，但对比类似体量的电影，它的票房表现还是堪称“现象级”。
截止5月底，在2019年进口片总票房榜中，《何以为家》
甚至能跃居第八位，比好莱坞商业片《驯龙高手3》
、《雷霆沙赞！》
和《死侍2》
的内地票房还高。 放眼《何以为家》
在全球的票房，中国内地市场更是一枝独秀，据boxofficemojo网站统计，该片在北美报收165.7万美元（约1134万元），韩国102万美元，法国288万美元，在全球其他国家则收获更少，和中国内地3亿元票房（4400万美元），根本不是同一个量级的。
这证明了一个朴素的真理：一部电影的好口碑，完全可以打破观众次元壁垒。电影的国别不是问题，语言不是问题，明星不是问题，关键是能拥有跨越国界的好品质。
中国观众的力量足以支持任何一部小语种电影的"小众"电影，在内地单一市场实现票房逆袭。
两年前中国观众热烈追捧高分印度片《摔跤吧！爸爸》
，那时候很多人并不熟悉阿米尔·汗
是谁，但同样会被这部电影打动。两年后，大家大概也还不认识弗拉基米尔·马什科夫
这个俄罗斯人是谁，但如果你看过《绝杀慕尼黑》
，你一定会记住其中苏联篮球队主教练加兰任这张脸，一定会被他“不抛弃、不放弃、拼到最后三秒钟”的顽强精神深深震撼。
《绝杀慕尼黑》弗拉基米尔·马什科夫 饰演苏联篮球队主教练加兰任