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俄罗斯人要拍自己的《切尔诺贝利》

讲述美国CIA特工如何到苏联搞破坏

2019-06-08 09:39:09 来源：Mtime时光网

俄罗斯电视台NTV宣布将拍摄一部“切尔诺贝利”电影，讲述美国CIA特工在切尔诺贝利核电站搞破坏的故事。


       时光网讯 本周，HBO迷你剧《切尔诺贝利》完结。作为一部聚焦苏联“切尔诺贝利核泄漏”事故的剧集，该剧在俄罗斯也引起了不小的争论。有俄罗斯媒体认为这部剧真实再现了历史，也有俄罗斯媒体认为《切尔诺贝利》有刻意抹黑苏联之嫌。

      日前，俄罗斯电视台NTV宣布将拍摄一部“切尔诺贝利”电影，讲述美国CIA特工在切尔诺贝利核电站搞破坏的故事。

      该片导演表示，这样的故事设计并非杜撰：很多历史学家都没有否认，核泄漏那天的切尔诺贝利有美国特工在场。

      据英国媒体称，该片已经在白俄罗斯开拍。

   编辑：羊羊

关键词： 切尔诺贝利
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切尔诺贝利

切尔诺贝利 (2019)

8.9

导演：乔韩·瑞克

主演：杰瑞德·哈里斯

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