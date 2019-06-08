2019-06-08 09:39:09 来源：Mtime时光网
编辑：羊羊
导演：乔韩·瑞克
主演：杰瑞德·哈里斯
在线播放
俄国民众：我们自己拍不出"切..“感谢美国人，做了我们应做却..
IMDb评分最高剧集是怎样炼成的？被骂惨的 “权游”制片人竟是..
神剧《切尔诺贝利》曝光大结局..剧终集命名“永恒的记忆” 真..
HBO纪实剧“切尔诺贝利”曝正..还原史上最严重核灾，重解背后..
30年后HBO再现史上最严重核电..编剧：最大限度还原真相，而非..
验证码：
坂井泉水
4分钟前
幕后boss是谁？别问，问就是罗斯柴尔德家族
aaasss4744790
31分钟前
当喜剧看
荒木唯雨
40分钟前
此外，一家俄罗斯电视台NTV还将制作自己版本的“切尔诺贝利”剧集，据悉这部俄罗斯电视剧将讲述一个虚构的故事，CIA派遣一名特工前往切尔诺贝利核电站进行间谍和破坏行动，克格勃官员们将与他斗智斗勇。
木之本樱
52分钟前
不愧是苏鹅，马桶堵了都赖老美。
荒木唯雨42分钟前
参考国产美帝的阴谋
大將軍28秒前
看来你是不知道老美的德性，别人出个事，那是往死里黑，毕竟国内狗腿子还是多的
1999年出生系家中长女 形象出众神似母亲
盖尔加朵光芒万丈 导演宣布不出席SDCC
X战警全员集结 新预告凤凰女发飙毁天灭地
年轻时曾混迹于江湖 事迹曾被拍成《慈云山十三太保》
人口&银幕数早已超越美国 稳居全球第一
查看更多