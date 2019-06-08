《X战警：黑凤凰》剧照

今日全新发布了影片中话题度颇高的X教授与万磁王纽约初遇的片段，在片段中，X教授的一句“你好，老朋友”唤起无数观众对于两人过往经历的回忆。但实际上，片段的所呈现的内容却并不是老友相遇的美好场景——因为魔形女被杀害，万磁王执意寻找造成这一切悲剧的凤凰女琴·葛蕾进行复仇，X教授劝说他不要因此做出傻事而成为人类眼中的“野蛮异类”。对于这番“说教”，万磁王不仅嗤之以鼻地表示“没人在意”，更杀气十足地扬言琴“必须死”，两人再一次站在了对立面。而这段紧张的对峙戏码在大师汉斯·季默的配乐下，黑暗、压抑、对决一触即发的紧迫感也被展现得更加淋漓尽致。