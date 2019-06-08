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《黑凤凰》新片段X教授万磁王相遇

两人为琴·葛蕾剑拔弩张 票房问鼎端午

2019-06-08 16:31:58 来源：Mtime时光网

X教授与万磁王在片中初次见面就火药味十足，两位老朋友之间似乎又在酝酿着一场不可避免的大战。
　　由美国二十世纪福斯公司出品，美国漫威影业公司联合出品的超级英雄大片《X战警：黑凤凰》正在火热上映中，端午节当天，影片票房一路飘红单日破亿，再度夺得日票房冠军。今日官方发布“纽约初遇”片段，X教授与万磁王在片中初次见面就火药味十足，两位老朋友之间似乎又在酝酿着一场不可避免的大战。最与众不同的漫威超级英雄团战上演，“鲨美”版EC最后合体，这个端午档期，一起见证X战警的终极命运。

　　6月首席大片《X战警：黑凤凰》凭借炫目震撼的极致视效、节奏紧凑的剧情发展、高能不断的惊险打斗，征服了无数观众，影片的票房成绩也延续了首日的出色表现，在端午节持续走高，单日轻松破亿，遥遥领先同档期其他影片。而在社交媒体上，“黑凤凰”这一关键词连续两天登上微博热搜榜，影片的角色、剧情、情怀都引发了网友和影迷的热烈讨论，热度不可小觑。

《X战警：黑凤凰》剧照

　　今日全新发布了影片中话题度颇高的X教授与万磁王纽约初遇的片段，在片段中，X教授的一句“你好，老朋友”唤起无数观众对于两人过往经历的回忆。但实际上，片段的所呈现的内容却并不是老友相遇的美好场景——因为魔形女被杀害，万磁王执意寻找造成这一切悲剧的凤凰女琴·葛蕾进行复仇，X教授劝说他不要因此做出傻事而成为人类眼中的“野蛮异类”。对于这番“说教”，万磁王不仅嗤之以鼻地表示“没人在意”，更杀气十足地扬言琴“必须死”，两人再一次站在了对立面。而这段紧张的对峙戏码在大师汉斯·季默的配乐下，黑暗、压抑、对决一触即发的紧迫感也被展现得更加淋漓尽致。

　　在此前的采访中，饰演X教授的詹姆斯·麦卡沃伊也谈到了对这场戏的看法，他认为这个场景将X教授与万磁王两个角色的冲突与本质上的矛盾直接展示了出来：“查尔斯总是看到别人身上好的一面，他有救世主情节，为了人民大众，总是会花费最大的代价去救一个人。艾瑞克则是典型的实用主义者，会毫不犹豫地‘切除毒瘤’。”

　　一直以来，X教授与万磁王的相爱相杀都是让影迷们津津乐道的话题，在《X战警：黑凤凰》中，两人的对手戏再次成为一大亮点，无论是各持己见的争执、携手对抗外星邪恶势力的默契、还是“下棋”名场面的再现，无不让观众感叹“火花四射，化学反应十足”，对于两人最后合体也难掩不舍：“‘鲨美’版EC的最后一次飙戏了，真的不想告别”。

   编辑：边界

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