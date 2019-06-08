作为《X战警》系列20年来的集大成之作，《黑凤凰》迎来了X战警粉丝们最为不舍的时刻，而IMAX也早已成为X战警铁粉心中最具仪式感的告别方式。





20年传奇落幕，IMAX情怀满满告别次代X战警









恢宏场面轮番上演IMAX，超凡视效燃爆感官





此外，影片保持了X战警系列一如既往高水准动作场景和超凡视效，恢弘场面在IMAX水晶般的大银幕上轮番上演，X战警执行任务首次进入外太空等刺激炫目和颠覆想象的视觉画面让人目不暇接， IMAX全方位的感受让观众们紧张的感官情绪瞬间爆发，也让人肾上腺素飙升。“包裹你全部视野的IMAX大银幕和震撼环绕音效，让我几度以为自己也身处浩瀚宇宙，堪称20年来最紧张刺激的高潮之作。”





“北境女王”化身宇宙最强变种人







