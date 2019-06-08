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《X战警：黑凤凰》上演变种人最后一战

20年传奇落幕 IMAX情怀满满告别次代X战警

2019-06-08 09:42:02 来源：Mtime时光网

作为《X战警》系列20年来的集大成之作，《黑凤凰》迎来了X战警粉丝们最为不舍的时刻，而IMAX也早已成为X战警铁粉心中最具仪式感的告别方式。
　　6月6日，由西蒙·金伯格执导、詹姆斯·麦卡沃伊迈克尔·法斯宾德索菲·特纳泰尔·谢里丹伊万·彼得斯主演的超级英雄大片《X战警：黑凤凰》领先海外登陆全国超600家IMAX影院。影片公映当天，IMAX在京举办媒体看片会，20年传奇落幕，观众第一时间以最具仪式感的IMAX一睹变种人集体爆发的最后一战。

　　20年传奇落幕，IMAX情怀满满告别次代X战警

《X战警：黑凤凰》IMAX海报

　　作为《X战警》系列20年来的集大成之作，《黑凤凰》迎来了X战警粉丝们最为不舍的时刻，而IMAX也早已成为X战警铁粉心中最具仪式感的告别方式。片中，许多观众看到包括“X教授”詹姆斯·麦卡沃伊、“万磁王”迈克尔·法斯宾德、“魔形女”詹妮弗·劳伦斯、“野兽”尼古拉斯·霍尔特、“快银”伊万·彼得斯、“凤凰女”索菲·特纳、“镭射眼”泰尔·谢里丹等领衔的X战警在IMAX顶天立地的大银幕上全员回归，再也难以抑制心中的激动，“没有想到时间这么快，X战警有我们日积月累的情感和青春回忆，当IMAX的大幕开启，看到熟悉的面孔，回忆涌上心头，只有IMAX你才能全身心近距离的再次感受最爱的超级英雄们的呼吸。”

　　恢宏场面轮番上演IMAX，超凡视效燃爆感官

　　此外，影片保持了X战警系列一如既往高水准动作场景和超凡视效，恢弘场面在IMAX水晶般的大银幕上轮番上演，X战警执行任务首次进入外太空等刺激炫目和颠覆想象的视觉画面让人目不暇接， IMAX全方位的感受让观众们紧张的感官情绪瞬间爆发，也让人肾上腺素飙升。“包裹你全部视野的IMAX大银幕和震撼环绕音效，让我几度以为自己也身处浩瀚宇宙，堪称20年来最紧张刺激的高潮之作。”

　　“北境女王”化身宇宙最强变种人

《X战警：黑凤凰》剧照

　　而更加值得一提的是，在本集中黑化全面失控的凤凰女索菲·特纳奉上了极为精彩的表演，向来擅于放大表演细节的IMAX也让观众对演技逐渐成熟的“北境女王”颇为赞赏。黑化成为宇宙最强变种人的黑凤凰无论是以一人之力操控直升飞机，所过之处火光四起一片狼藉的动作戏，还是通过表情试图让观众体会正邪难辨的她挣扎的内心戏，都拿捏的十分到位。

   编辑：边界

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X战警：黑凤凰

X战警：黑凤凰 (2019)

6.7

导演：西蒙·金伯格

主演：索菲·特纳

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