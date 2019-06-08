锤哥已经宣布搞完《黑衣人》就回家带娃了。且看且珍惜。

威尔·史密斯和汤米·李·琼斯





















影片的情节设定为：汤普森饰演的新人特工与海姆斯沃斯饰演的温和的英国特工组成拍档，追踪一个名为Hive的邪恶外星人，外星人寄宿在一家夜总会双胞胎舞者的身体内。该片可能成为新三部曲的开端，然而不变的是那种面无表情的幽默感。











《雷神3》中的锤哥和女武神

















“喜剧的某些东西让我感到害怕，”他说。“你必须维持一种略微疯狂的状态。一切都要表现得更自然些。只有当你精神崩坏时，才能做到这一点。”





对于大多数中国影迷来说，有一部或许曾用录像带、VCD或者DVD欣赏过的科幻电影，一对西装墨镜的黑白双星，手持夸张的枪械，管教那些在地球上不纳税不守法的外星人，如果地球平民们不幸目睹执法现场，他们还会掏出一支“钢笔”让我们来个瞬间失忆……