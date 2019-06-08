时光网特稿
对于大多数中国影迷来说，有一部或许曾用录像带、VCD或者DVD欣赏过的科幻电影，一对西装墨镜的黑白双星，手持夸张的枪械，管教那些在地球上不纳税不守法的外星人，如果地球平民们不幸目睹执法现场，他们还会掏出一支“钢笔”让我们来个瞬间失忆……
这部影片就是1997年上映的经典科幻喜剧《黑衣人》
，它以戏谑幽默的方式为人们打开了一个新的科幻电影空间：原来那些从来都呼啸而来从天而降的牛逼哄哄的外星侵略者就藏匿在我们身边，充当着二等公民，入“海关”登记，领地球暂住证，遵纪守法按时纳税；原来地球上还有一群比城管更牛比007更酷的执法特工，他们可以随时将外星人赶回老家，随时给围观群众无责任洗脑……
《黑衣人》
第一部影片即收获5.9亿美元全球票房，两部续集分别在2002年和2012年上映，三部曲共收获16.55亿美元全球票房。
另外，《黑衣人：全球追缉》
与前作也有着不同的故事方向。新的冒险设定在欧洲，“黑衣人”组织成为一个全球性机构，为这个动作喜剧片系列增添了间谍片的魅力。
影片的情节设定为：汤普森饰演的新人特工与海姆斯沃斯饰演的温和的英国特工组成拍档，追踪一个名为Hive的邪恶外星人，外星人寄宿在一家夜总会双胞胎舞者的身体内。该片可能成为新三部曲的开端，然而不变的是那种面无表情的幽默感。
“我尽力表现得冷酷，我的角色就是这样的。”汤姆森在接受时光网记者采访时说到。“我环顾四周，不禁想到‘天啊，我在出演一部《黑衣人》
的电影’。”
《雷神3》中的锤哥和女武神
作为一个科幻迷，这位极富才华的女演员承认自己是《黑衣人》
和威尔·史密斯的深度粉，也很高兴自己能被视作一个科幻迷。“从《新鲜王子妙事多》
开始，我就迷上了威尔·史密斯。”她说，“威尔与一群外星人相处的场景给我留下了很深的印象。因此，这部影片对我来说很特别。”
对海姆斯沃斯而言，这个古怪的电影系列为他带来了与漫威电影宇宙的雷神世界不一样的节奏转变。这位35岁的澳洲影星不需要太多介绍。他将作为“索尔”——超级英雄式的外星世界之神——留名影史，但他也通过科技惊悚片《骇客交锋》
、时代剧《海洋深处》
和评价极高的赛车片《极速风流》
证明了演技的丰富性。《黑衣人》
系列是对他的喜剧才能的真正考验。
“喜剧的某些东西让我感到害怕，”他说。“你必须维持一种略微疯狂的状态。一切都要表现得更自然些。只有当你精神崩坏时，才能做到这一点。”