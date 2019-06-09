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华纳高管:《哥斯拉大战金刚》或推迟上映

凯文辻原性丑闻事件后,这家公司正寻找新CEO

2019-06-09 11:00:01 来源：Mtime时光网

原定2020年3月上映的怪兽电影《哥斯拉大战金刚》可能推迟上映，艾默里奇说：“这部电影可能会在明年晚些时候上映，以便我们有充裕时间推出一部A+级的电影。”
　　时光网讯  华纳兄弟公司电影和电视部门负责人托比·埃默里奇(Toby Emmerich)和彼得·罗斯(Peter Roth)近日在一次会议上透露，原定2020年3月上映的怪兽电影《哥斯拉大战金刚》可能推迟上映，艾默里奇说：“这部电影可能会在明年晚些时候上映，以便我们有充裕时间推出一部A+级的电影。”

　　会议内容还涉及到因性丑闻事件从华纳辞职的前首席执行官凯文·辻原等。“

　　在这段过渡时期，平息事态至关重要，”罗斯表示他与艾默里奇一直担任临时首席执行官，而Warner Media在凯文今年3月辞职后，仍在寻找新的首席执行官。罗斯还说:“失去我们的首席执行官是一段痛苦的经历，我们必须适应。”

凯文·辻原

　　此外，罗斯和艾默里奇也讨论了他们的新东家美国电话电报公司(AT&T)以及流媒体业务。

　　罗斯说：“随着Netflix的出现，流媒体已经完全侵入了我们所有人的生活。”他补充道:“如果说我对未来有什么担心的话，那就是日益孤立和纵向一体化。作为消费者，我对此表示反对。在我看来，我们正在努力成为一个关键的内容提供商，同时仍保留我们的自由。”

　　两位负责人称，流媒体“是电视的进化。一切都始于消费者。如果我们不坚持消费者的需求，就会被淘汰”。

托比·埃默里奇和彼得·罗斯

　　谈到迪士尼与福斯的合并，艾默里奇说：“我很嫉妒，因为在可预见的未来，他们将成为第一。”但“这为华纳兄弟和环球创造了机会，使我们能够在他们通常不会考虑的电影上冒险”。

　　在《蝙蝠侠大战超人》《正义联盟》之后，为了重振DC在电影领域的地位，艾默里奇说，关键在于把知识产权交给电影制作人的愿景，这是华纳兄弟的信条。他暗示华纳将在2020年圣地亚哥动漫展上带着DC系列电影回归。

   编辑：hello王小羊

关键词： 哥斯拉大战金刚 华纳
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