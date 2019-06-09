原定2020年3月上映的怪兽电影《哥斯拉大战金刚》可能推迟上映，艾默里奇说：“这部电影可能会在明年晚些时候上映，以便我们有充裕时间推出一部A+级的电影。”









在这段过渡时期，平息事态至关重要，”罗斯表示他与艾默里奇一直担任临时首席执行官，而Warner Media在凯文今年3月辞职后，仍在寻找新的首席执行官。罗斯还说:“失去我们的首席执行官是一段痛苦的经历，我们必须适应。”





凯文·辻原



此外，罗斯和艾默里奇也讨论了他们的新东家美国电话电报公司(AT&T)以及流媒体业务。





罗斯说：“随着Netflix的出现，流媒体已经完全侵入了我们所有人的生活。”他补充道:“如果说我对未来有什么担心的话，那就是日益孤立和纵向一体化。作为消费者，我对此表示反对。在我看来，我们正在努力成为一个关键的内容提供商，同时仍保留我们的自由。”





两位负责人称，流媒体“是电视的进化。一切都始于消费者。如果我们不坚持消费者的需求，就会被淘汰”。





托比·埃默里奇和彼得·罗斯





谈到迪士尼与福斯的合并，艾默里奇说：“我很嫉妒，因为在可预见的未来，他们将成为第一。”但“这为华纳兄弟和环球创造了机会，使我们能够在他们通常不会考虑的电影上冒险”。



