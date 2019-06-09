网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

“星爵”与施瓦辛格爱女凯瑟琳完婚

州长滚导等亲朋好友共同见证一对新人

2019-06-09 16:33:33 来源：Mtime时光网

“星爵”克里斯·帕拉特和凯瑟琳·施瓦辛格走进婚姻殿堂。当地时间6月8日，两人在加州圣伊斯德罗庄园举行婚礼。
　　时光网讯  经过一年的恋爱和相处，“星爵”克里斯·帕拉特和凯瑟琳·施瓦辛格走进婚姻殿堂。当地时间6月8日，两人在加州圣伊斯德罗庄园举行婚礼。




　　凯瑟琳的父母阿诺·施瓦辛格和玛丽亚·施赖弗都出席了婚礼，并与这对新婚夫妇合影。《银河护卫队》的导演詹姆斯·古恩和“星爵”6岁的儿子杰克以及前妻安娜·法里斯也出席了婚礼。

　　婚礼场地很漂亮，到处都是鲜花和绿色植物，伴娘们穿着深V粉色薄纱裙，仪式结束后，宾客们在草坪上享受鸡尾酒和现场乐队演奏。据知情人士透露，婚宴上供应的食物“非常有活力”，“他们不希望菜单太油腻，这是一份清淡的夏季菜单。” 

　　在招待会上，帕拉特发表了讲话，感谢客人们在这个特殊的日子里参加他和新娘的婚礼。知情人士透露：“凯瑟琳整个下午都容光焕发，与朋友和家人一起庆祝，度过了最美好的时光。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 星爵 克里斯帕拉特 凯瑟琳施瓦辛格 结婚
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

克里斯·帕拉特

克里斯·帕拉特

Chris Pratt

职业：演员

查看影人作品  >

阿诺·施瓦辛格

阿诺·施瓦辛格

Arnold Schwarzenegger

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

会员评论 (9)

发表

本周热读

1

看看邱淑贞女儿的ins，感受下基因的力量

1999年出生系家中长女 形象出众神似母亲

22
沈月青春靓丽神似年轻时的邱淑贞，让人不得不感叹基因的..
2

"神奇女侠2"首曝海报变身"黄金圣斗士"

盖尔加朵光芒万丈 导演宣布不出席SDCC

11
《神奇女侠1984》首曝海报。
3

两代凤凰女同框！"X战警：黑凤凰"全球首映

X战警全员集结 新预告凤凰女发飙毁天灭地

10
《X战警：黑凤凰》举行全球首映礼，X战警全员集结庆祝告..
4

香港演员李兆基逝世 因出演《古惑仔》扬名

年轻时曾混迹于江湖 事迹曾被拍成《慈云山十三太保》

6
李兆基先生因出演电影《古惑仔》系列、《喜剧之王》、《..
5

2020年中国或将成为全球最大电影市场

人口&银幕数早已超越美国 稳居全球第一

据普华永道的最新预测显示，2020年中国或将成为全球最大..

查看更多