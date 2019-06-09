“星爵”克里斯·帕拉特和凯瑟琳·施瓦辛格走进婚姻殿堂。当地时间6月8日，两人在加州圣伊斯德罗庄园举行婚礼。

















婚礼场地很漂亮，到处都是鲜花和绿色植物，伴娘们穿着深V粉色薄纱裙，仪式结束后，宾客们在草坪上享受鸡尾酒和现场乐队演奏。据知情人士透露，婚宴上供应的食物“非常有活力”，“他们不希望菜单太油腻，这是一份清淡的夏季菜单。”





在招待会上，帕拉特发表了讲话，感谢客人们在这个特殊的日子里参加他和新娘的婚礼。知情人士透露：“凯瑟琳整个下午都容光焕发，与朋友和家人一起庆祝，度过了最美好的时光。”

编辑：hello王小羊