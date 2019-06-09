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《海角七号》男星马如龙去世享年80岁

罹患肺腺癌抢救无效去世 曾出演《艋舺》

2019-06-09 20:59:44 来源：Mtime时光网

马如龙在《海角七号》《艋舺》等台湾电影中的表现让人印象深刻，安息！
马如龙在《海角七号》中

　　时光网讯 曾出演《海角七号》的台湾男演员马如龙今日下午17点在台北市新光医院去世，享年80岁。年初他因肠道问题开刀，意外发现罹患肺腺癌，上月进行化疗，6月1日进行肠道手术，因败血症陷入昏迷，2天后装上叶克膜抢救，可惜仍不敌病魔撒手人寰。

　　马如龙今年4月度过80大寿，从照片上看来气色尚佳。不料他的外孙上月18日车祸身亡，肺癌、腹膜炎加上丧亲之痛，病况急转直下，在加护病房奋斗9天仍不治。
 
　　马如龙广播出身，后以主演本土电视剧为主，曾出演《薛丁山与樊梨花》、《小五义》、《大游侠》等50部台语剧。1998年之后马如龙处于半退休状态，2008年导演魏德圣通过马如龙的小姨子林秀玲牵线邀请他出演《海角七号》被回绝，后来马如龙太太沛小岚带剧本回家给他，他看到天亮，终于点头演出。

 《海角七号》总马如龙的经典台词是：我代表耶

　　出道46年的他，让人印象深刻的角色就是电影《海角七号》中作风海派的“主席洪国荣”，草根味十足的诠释让他抱回金马奖最佳男配角，再创事业第二春。

   

《海角七号》预告片

 在《海角七号》中马如龙扮演的洪国荣个性直率、真诚，说起话粗声霸气，衣着装扮也颇传神，一袭短袖南洋风花衬衫搭配黑长裤“台味”十足，尤其是腋下夹着一只“收租包”，最具画龙点睛之妙。

     《海角七号》名言中，马如龙的那句“我是代表会主席，最大的兴趣，就是吵架、打架、杀人、放火”十分经典。但私底下的他，兴趣是泡茶、下围棋，很难跟他在电影里的土财主形象连上边。

马如龙首捧金马奖

《艋舺》中马如龙扮演老大

　　之后接连演出电影《赛德克·巴莱》、《艋舺》和连续剧《流氓蛋糕店》、《一家人》，去年在电影《斗鱼》电影版中饰演阿豹父亲。
 
马如龙曾和蓝正龙和长泽雅美合作《流氓蛋糕店》

　　去年生病后，他未再接戏，几乎也没上通告，但闲不住且交友广阔，仍会为朋友活动私下站台，绝口不提退休2字。今年4月他悄悄欢度80岁大寿，当时看来脸有些浮肿，但气色不错。
 
　　马如龙和沛小岚是结婚38年的银色夫妻，但婚前沛小岚曾被马如龙抛弃，半年后马如龙另娶，不甘心的她想尽办法进演艺圈，5年后终于重逢。他俩复合后，因马如龙与2个前妻育有5个小孩，加上马如龙弟弟托孤1子1女，沛小岚父母非常反对。但她为爱坚持，马如龙的孝顺也渐获她的父母认同，两人终于成婚，婚后沛小岚为马如龙生了1子1女，共养育9子。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 马如龙 海角七号 去世 艋舺
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马如龙

马如龙

Ju-Lung Ma

职业：演员

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海角七号

海角七号 (2008)

7.4

导演：魏德圣

主演：范逸臣 田中千绘

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艋舺

艋舺 (2010)

7.8

导演：钮承泽

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