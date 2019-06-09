马如龙今年4月度过80大寿，从照片上看来气色尚佳。不料他的外孙上月18日车祸身亡，肺癌、腹膜炎加上丧亲之痛，病况急转直下，在加护病房奋斗9天仍不治。





《海角七号》总马如龙的经典台词是：我代表耶





出道46年的他，让人印象深刻的角色就是电影《海角七号》中作风海派的“主席洪国荣”，草根味十足的诠释让他抱回金马奖最佳男配角，再创事业第二春。





《海角七号》预告片 在《海角七号》中马如龙扮演的洪国荣个性直率、真诚，说起话粗声霸气，衣着装扮也颇传神，一袭短袖南洋风花衬衫搭配黑长裤“台味”十足，尤其是腋下夹着一只“收租包”，最具画龙点睛之妙。





《海角七号》名言中，马如龙的那句“我是代表会主席，最大的兴趣，就是吵架、打架、杀人、放火”十分经典。但私底下的他，兴趣是泡茶、下围棋，很难跟他在电影里的土财主形象连上边。





马如龙首捧金马奖









马如龙曾和蓝正龙和长泽雅美合作《流氓蛋糕店》





去年生病后，他未再接戏，几乎也没上通告，但闲不住且交友广阔，仍会为朋友活动私下站台，绝口不提退休2字。今年4月他悄悄欢度80岁大寿，当时看来脸有些浮肿，但气色不错。

马如龙和沛小岚是结婚38年的银色夫妻，但婚前沛小岚曾被马如龙抛弃，半年后马如龙另娶，不甘心的她想尽办法进演艺圈，5年后终于重逢。他俩复合后，因马如龙与2个前妻育有5个小孩，加上马如龙弟弟托孤1子1女，沛小岚父母非常反对。但她为爱坚持，马如龙的孝顺也渐获她的父母认同，两人终于成婚，婚后沛小岚为马如龙生了1子1女，共养育9子。