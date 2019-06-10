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锤哥:"黑衣人"和"雷神"是完全不同角色

新版"黑衣人"北京首映 与"女武神"重聚!

2019-06-10 00:57:25 来源：Mtime时光网

在索尼新版《黑衣人：全球追缉》的北京首映式上，导演F·加里·格雷同时带来了“雷神”克里斯·海姆斯沃斯，与“女武神”泰莎·汤普森。
　　时光网讯　由美国哥伦比亚影片公司和腾讯影业，联合出品的好莱坞科幻动作巨制《黑衣人：全球追缉》，今日在北京举行了盛况空前的电影红毯及发布会，《速度与激情8》导演F·加里·格雷携手“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯，与“女武神”泰莎·汤普森两大主演重磅亮相。三位主创不仅在发布会上畅谈台前幕后的精彩故事，还在现场玩起中国鼓，电影将于6月14日全国上映。

黑衣人主创空降北京 
锤哥敲大鼓奏响预售最强音

　　此次《黑衣人：全球追缉》中国发布会全程惊喜不断，别出心裁的现场布置让人仿佛置身黑衣人世界，独具一格的“黑毯”和随处可见的MIB（Men in Black）元素，也让粉丝感受到了极致酷炫的科幻魅力。随着导演F·加里·格雷与影片主演“锤哥”、“女武神”三位主创重磅亮相，现场更是掀起阵阵尖叫浪潮。


艾玛·汤普森回归系列

　　“锤哥”一身帅气黑衣有型有款，举手投足间尽显男神范，而黑白长裙的泰莎也是格外吸睛，两人无论在戏内还是戏外，都给人默契十足的CP感。“黑毯”上两位主演也亲切为粉丝签名，自拍合影。三位主创在采访中透露，电影剧情紧凑、动作戏惊险刺激，是一部“适合全家人一起去看的动作大片”

　　而在发布会最后，锤哥和主创们拿起了鼓槌，敲响了寓意开市大吉的中国大鼓，为电影在中国市场的引爆加油助威。锤哥现场还大秀“槌技”，引得粉丝尖叫连连，三位主创鼓声齐鸣，为电影预售再添助力。

神仙组合频繁爆料 
导演剧透引发观众好奇

　　三位主创登台后，各自分享了电影台前幕后的精彩故事，爆点不断使得现场高潮迭起。锤哥以“雷神”一角被全球影所迷熟知，此次饰演MIB组织的王牌探员H，现场他谈到两个角色之间的差别，以及拍摄黑衣人对他的意义和挑战。他坦言“黑衣人与雷神是完全不一样的角色，他需要聚集更多能量完成拯救世界的任务。”



　　本片中与锤哥搭档的，是此前有过多次合作的泰莎汤普森，饰演的“女武神”跟雷神一样深入人心。作为新晋的黑衣探员，泰莎表示这个角色非常有趣，“其他探员都是被黑衣人组织招募进去的，而探员M是自己追寻了二十年主动加入，她是一个强大的角色”。谈到与锤哥的再度合作时，泰莎也是连连夸赞，直言两人现在更有feel

　　导演F·加里·格雷曾执导过《速度与激情8》等众多口碑佳、人气高的动作片，谈到执导该片时他表示，会在延续黑衣人系列科幻脑洞元素之余，让影片有更多激燃热血的动作戏，一定会让观众感受肾上腺素飙升的快感。对此，两位主演也都极力表示赞同，坦言“影片增加了超多动作戏和冒险戏份”。

电影614登陆预售全开 
超强动作戏嗨爆今夏

　　随着《黑衣人：全球追缉》中国发布会的圆满落幕，影片也正式进入上映倒计时。时隔七年，新作在系列基础上扩张黑衣人宇宙，从伦敦出发，跨越巴黎、摩洛哥、土耳其、意大利等多个国家城市追缉邪恶外星人。而此次明星探员H与实习探员M也将在电影中奉献多场飙车与动作大戏，让人看得热血沸腾。尤其在伦敦街头的“一飞冲天”，更是让影片燃到极致。


连姆·尼森新加盟

　　电影《黑衣人：全球追缉》由史蒂文·斯皮尔伯格《头号玩家》《侏罗纪公园》）监制，F·加里·格雷（《速度与激情8》《偷天换日》）执导，克里斯·海姆斯沃斯（《雷神》《复仇者联盟》）、泰莎·汤普森（《雷神3：诸神黄昏》《西部世界》）、连姆·尼森《飓风营救》系列、《真爱至上》）、艾玛·汤普森《黑衣人2》《真爱至上》）、丽贝卡·弗格森《碟中谍6：全面瓦解》《异星觉醒》）等人联袂主演。

　　全新的黑衣人探员组合，高能武器酷炫亮相，跨越全球的惊险追缉，神秘外星人超强集结，一场嗨爆宇宙的黑衣人地球保卫战，将于6月14日火爆打响。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 黑衣人 锤哥 克里斯·海姆斯沃斯 泰莎·汤普森 索尼
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