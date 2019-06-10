



黑衣人主创空降北京

锤哥敲大鼓奏响预售最强音











艾玛·汤普森回归系列





“锤哥”一身帅气黑衣有型有款，举手投足间尽显男神范，而黑白长裙的泰莎也是格外吸睛，两人无论在戏内还是戏外，都给人默契十足的CP感。“黑毯”上两位主演也亲切为粉丝签名，自拍合影。三位主创在采访中透露，电影剧情紧凑、动作戏惊险刺激，是一部“适合全家人一起去看的动作大片”。





而在发布会最后，锤哥和主创们拿起了鼓槌，敲响了寓意开市大吉的中国大鼓，为电影在中国市场的引爆加油助威。锤哥现场还大秀“槌技”，引得粉丝尖叫连连，三位主创鼓声齐鸣，为电影预售再添助力。





神仙组合频繁爆料

导演剧透引发观众好奇





三位主创登台后，各自分享了电影台前幕后的精彩故事，爆点不断使得现场高潮迭起。锤哥以“雷神”一角被全球影所迷熟知，此次饰演MIB组织的王牌探员H，现场他谈到两个角色之间的差别，以及拍摄黑衣人对他的意义和挑战。他坦言“黑衣人与雷神是完全不一样的角色，他需要聚集更多能量完成拯救世界的任务。”











本片中与锤哥搭档的，是此前有过多次合作的泰莎汤普森，饰演的“女武神”跟雷神一样深入人心。作为新晋的黑衣探员，泰莎表示这个角色非常有趣，“其他探员都是被黑衣人组织招募进去的，而探员M是自己追寻了二十年主动加入，她是一个强大的角色”。谈到与锤哥的再度合作时，泰莎也是连连夸赞，直言两人现在更有feel。









电影614登陆预售全开

超强动作戏嗨爆今夏





随着《黑衣人：全球追缉》中国发布会的圆满落幕，影片也正式进入上映倒计时。时隔七年，新作在系列基础上扩张黑衣人宇宙，从伦敦出发，跨越巴黎、摩洛哥、土耳其、意大利等多个国家城市追缉邪恶外星人。而此次明星探员H与实习探员M也将在电影中奉献多场飙车与动作大戏，让人看得热血沸腾。尤其在伦敦街头的“一飞冲天”，更是让影片燃到极致。







连姆·尼森新加盟









全新的黑衣人探员组合，高能武器酷炫亮相，跨越全球的惊险追缉，神秘外星人超强集结，一场嗨爆宇宙的黑衣人地球保卫战，将于6月14日火爆打响。