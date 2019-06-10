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维拉法梅加与帕特里克的"招魂3"幕后照

温子仁不当导演当制片 能否延续前作辉煌?

2019-06-10 02:17:16 来源：Mtime时光网

《招魂3》的制片工作正式开启，维拉·法梅加在twitter上发了张自己和帕特里克·威尔森的幕后照。


　　时光网讯　身为让哥斯拉和基多拉在《哥斯拉2：怪兽之王》中打起来的女人，维拉·法梅加开始了自己新片的拍摄工作，这一次，她要回归出演的是维拉身为演员，所诠释过的最经典角色之一——《招魂3》中的超自然现象研究者罗琳·沃伦。

　　《招魂》系列被公认为当下最赚钱、最成功的恐怖片系列之一，不仅创作了独有的“招魂”宇宙，还有诸如《鬼修女》和三部《安娜贝尔》（第三部本月月底全美公映）这样的番外篇。而我们也终于迎来了这个宇宙正传的第三部，不过《招魂3》不再是由一手打造了这一系列的温子仁执导，而换成了今年年仅24岁的迈克尔·查韦斯，温子仁将担任本片制片人。


“《招魂3》第一天快乐！沃伦先生，我的帕·威尔森”

　　维拉在推特上宣布，影片已正式开启制作，她分享了一张与片中的“丈夫”、也是温子仁最心爱大弟子帕特里克·威尔森的合影。关于《招魂3》的剧情，温子仁表示第三部将不再承接前两部“鬼屋”的设定，而是讲述一个男人用“中邪”为理由，在接受谋杀审判时，为自己辩护的故事，影片将依旧改编自“招魂夫妇”埃德·沃伦与罗琳·沃伦间的真实事件。

　　导演查韦斯的上一部、也是第一部长片《哭泣女人的诅咒》，票房成绩还不错。他能不能让《招魂3》延续温子仁式的辉煌？让我们拭目以待。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 招魂 华纳 温子仁 维拉·法梅加 帕特里克·威尔森
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