时光网讯
身为让哥斯拉和基多拉在《哥斯拉2：怪兽之王》
中打起来的女人，维拉·法梅加
开始了自己新片的拍摄工作，这一次，她要回归出演的是维拉身为演员，所诠释过的最经典角色之一——《招魂3》
中的超自然现象研究者罗琳·沃伦。
《招魂》
系列被公认为当下最赚钱、最成功的恐怖片系列之一，不仅创作了独有的“招魂”宇宙，还有诸如《鬼修女》
和三部《安娜贝尔》
（第三部本月月底全美公映）这样的番外篇。而我们也终于迎来了这个宇宙正传的第三部，不过《招魂3》不再是由一手打造了这一系列的温子仁
执导，而换成了今年年仅24岁的迈克尔·查韦斯
，温子仁将担任本片制片人。
“《招魂3》第一天快乐！沃伦先生，我的帕·威尔森”
维拉在推特上宣布，影片已正式开启制作，她分享了一张与片中的“丈夫”、也是温子仁最心爱大弟子帕特里克·威尔森
的合影。关于《招魂3》的剧情，温子仁表示第三部将不再承接前两部“鬼屋”的设定，而是讲述一个男人用“中邪”为理由，在接受谋杀审判时，为自己辩护的故事，影片将依旧改编自“招魂夫妇”埃德·沃伦与罗琳·沃伦间的真实事件。
导演查韦斯的上一部、也是第一部长片《哭泣女人的诅咒》
，票房成绩还不错。他能不能让《招魂3》延续温子仁式的辉煌？让我们拭目以待。