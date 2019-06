20年的“变种人宇宙”到此落幕,用最后一篇彩蛋来送《X战警》系列最后一程。

时光网特稿 《X战警:黑凤凰》看完了。可能是因为到目前为止已经跟各种心爱的系列说了太多次再见,《复仇者联盟》《权力的游戏》《生活大爆炸》一个接一个,等轮到《X战警》反而感觉有点免疫了。









最重要的是,作为一部收官作,《黑凤凰》长得实在不太像一个“句号”的样子,更像是福斯急于投向迪士尼的怀抱,最后如释重负地卸下一个担子(也有可能是被迫的)。





撇开质量高低不谈,单说结局剧情,那一团飘在空中的凤凰之力怎么看怎么是在暗示要出个续集。还有不知道你们有没有仔细听字幕滚动的片尾曲,有女声的喘息啊!





到底是琴·葛蕾被困在了哪个平行空间等着人去救,还是汉斯·季默大神故意搞的音效,还是像《复联4》末尾钢铁侠在山洞里的打铁声一样来个致敬,导演你能不能给个明白话?











还有X教授和万磁王下的那盘棋,你要是单纯觉得前作里都下了,这次不下不合适,或者就是单纯为了讨好粉丝炒个CP,哪如让快银过来和万磁王一起团战,最后再清清脆脆叫声“爸爸”来个父子团圆更Happy ending一点。







这应该是观众最想看到的阵容





因为太过期待,所以当经历了重拍、多次改档之后还看到这样的结局时,恕(多数)粉丝实在难以接受。之前还有采访说,《黑凤凰》剧组的成员们对重拍之后的结局都“非常满意”,也是信了他们的邪。现在再回头看看,就权当《X战警》的故事早就止于《金刚狼3》了吧。











当然,《黑凤凰》的亮点也有。最后那场列车大战是真的酷炫,万磁王duang duang duang,镭射眼刷刷刷,暴风女刺啦刺啦刺啦,看着特别厉害的反派喽喽们就下线了。另外就是汉斯·季默大神的配乐,50块钱的电影票我愿意分给他30。





总而言之,就是这样了。20年的“变种人宇宙”到此落幕,用最后一篇彩蛋稿来送《X战警》系列最后一程。









【1】 影片开头处20世纪福斯的Logo出来时,字母“X”与其他字母有所不同,类似于之前漫威影业10周年一样,算一个小小的致敬。











【2】 车祸发生之前,小琴葛蕾在车上切换的其中一首歌是Jimmy Webb的《By the Time I get to Phoenix》,与琴葛蕾凤凰之力的觉醒刚好相互呼应。











【3】 《黑凤凰》的故事主要发生在1992年,按照时间线设定,琴葛蕾当时25岁,X教授60岁,万磁王62岁,瑞雯58岁,就连快银小哥哥都30多岁了…… 我也不知道这个算不算彩蛋啊,但真的特别想告诉你们。年近花甲的瑞雯究竟用的什么护肤品,看着比我一90后还年轻。







这哪像58岁的人啦?