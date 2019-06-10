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《X战警：黑凤凰》彩蛋全解析

20年，最后的战役

2019-06-10 08:28:05 来源：Mtime时光网

20年的“变种人宇宙”到此落幕，用最后一篇彩蛋来送《X战警》系列最后一程。
       时光网特稿 《X战警：黑凤凰》看完了。可能是因为到目前为止已经跟各种心爱的系列说了太多次再见，《复仇者联盟》《权力的游戏》《生活大爆炸》一个接一个，等轮到《X战警》反而感觉有点免疫了。


       最重要的是，作为一部收官作，《黑凤凰》长得实在不太像一个“句号”的样子，更像是福斯急于投向迪士尼的怀抱，最后如释重负地卸下一个担子（也有可能是被迫的）。

       撇开质量高低不谈，单说结局剧情，那一团飘在空中的凤凰之力怎么看怎么是在暗示要出个续集。还有不知道你们有没有仔细听字幕滚动的片尾曲，有女声的喘息啊！

       到底是琴·葛蕾被困在了哪个平行空间等着人去救，还是汉斯·季默大神故意搞的音效，还是像《复联4》末尾钢铁侠在山洞里的打铁声一样来个致敬，导演你能不能给个明白话？



       还有X教授和万磁王下的那盘棋，你要是单纯觉得前作里都下了，这次不下不合适，或者就是单纯为了讨好粉丝炒个CP，哪如让快银过来和万磁王一起团战，最后再清清脆脆叫声“爸爸”来个父子团圆更Happy ending一点。


这应该是观众最想看到的阵容

       因为太过期待，所以当经历了重拍、多次改档之后还看到这样的结局时，恕（多数）粉丝实在难以接受。之前还有采访说，《黑凤凰》剧组的成员们对重拍之后的结局都“非常满意”，也是信了他们的邪。现在再回头看看，就权当《X战警》的故事早就止于《金刚狼3》了吧。



       当然，《黑凤凰》的亮点也有。最后那场列车大战是真的酷炫，万磁王duang duang duang，镭射眼刷刷刷，暴风女刺啦刺啦刺啦，看着特别厉害的反派喽喽们就下线了。另外就是汉斯·季默大神的配乐，50块钱的电影票我愿意分给他30。

       总而言之，就是这样了。20年的“变种人宇宙”到此落幕，用最后一篇彩蛋稿来送《X战警》系列最后一程。


【1】影片开头处20世纪福斯的Logo出来时，字母“X”与其他字母有所不同，类似于之前漫威影业10周年一样，算一个小小的致敬。



【2】车祸发生之前，小琴葛蕾在车上切换的其中一首歌是Jimmy Webb的《By the Time I get to Phoenix》，与琴葛蕾凤凰之力的觉醒刚好相互呼应。



【3】《黑凤凰》的故事主要发生在1992年，按照时间线设定，琴葛蕾当时25岁，X教授60岁，万磁王62岁，瑞雯58岁，就连快银小哥哥都30多岁了…… 我也不知道这个算不算彩蛋啊，但真的特别想告诉你们。年近花甲的瑞雯究竟用的什么护肤品，看着比我一90后还年轻。


这哪像58岁的人啦？

作者：二喜   编辑：二喜

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关键词： X战警黑凤凰 彩蛋 超级英雄

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X战警：黑凤凰

X战警：黑凤凰 (2019)

6.7

导演：西蒙·金伯格

主演：索菲·特纳

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