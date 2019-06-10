时光网讯
进入6月以后，北美电影市场的竞争也变得更加激烈，上周末的票房冠军之争就在两部续集电影之间展开。环球影业出品的照明动画《爱宠大机密2》
首周末在4500多影院超大规模开画，上映三天进账4700余万美元，轻松击败同日开画的《X战警：黑凤凰》
，坐上周末冠军宝座。不过，这部动画续集开画成绩比前作缩水过半，也远未达到业内预期值。
福斯“X战警系列”完结篇《X战警：黑凤凰》也于周五在3700多家影院起片，首映三天仅收3300万美元，屈居周末票房亚军。影片开画成绩也比三年前的《X战警：天启》
大幅倒退，创下系列最差开画表现。
虽然两部大规模开画的新片首映都不及预期，但北美市场在较强的新鲜血液注入后，仍保持较高的热度。2019年第23个周末的票房榜前12名影片累计产出票房1.61亿美元，大盘比上周小幅回落5.2%，同比《瞒天过海：美人计》
开画登顶的去年同期（大盘1.12亿美元）再暴涨44%。
承接5月底的强劲收官，6月北美市场也迎来开门红，目前本月累计票房比去年同期暴涨1.12亿，创下历史同期最好表现。而本月之后还有《玩具总动员4》等实力强大的新片，虽不敢保证6月票房能挑战去年6月的最高纪录，但应该能轻松守住10亿美元大关。
北美周末票房前十名 2019. 06.07-06.09（单位：万美元）
迪士尼推出的真人童话电影《阿拉丁》
周末再收2450万美元，退居排行榜季军。影片仅比前一周末下跌四成出头，累计票房也已突破2亿美元，成为今年第三部突破此关口的作品。
华纳发行的怪兽大片《哥斯拉2：怪兽之王》
次周末再揽1554万美元，被挤退至周末榜第四。影片较开画周末暴跌近七成，累计票房还未达到成本线的一半。
派拉蒙发行的音乐传记片《火箭人》
次周末进账1400万美元，也退居周末榜第五。影片较开画周末下跌不到五成，累计票房已突破5000万美元。
亚马逊发行的喜剧《深夜秀》
（Late Night）周五起在纽约和洛杉矶的4家影院开始点映，周末三天收获票房近25万美元，挤进周末票房前20名。本片在年初曾在圣丹斯电影节展映，故事讲述一个即将失去工作的深夜脱口秀主持人(艾玛·汤普森饰)，当她雇用女性作家(敏迪·卡灵饰)时，她的工作和生活似乎有了转机。
影片单馆票房高达6.24万美元，表现超过两周前的《峡谷回音》（5.88万美元），馆均成绩在今年仅次于《复仇者联盟4》
（7.66万美元）。影片媒体评价不算拔尖，在烂番茄网站收录的121家媒体有81%给予正面评价。
A24影业发行的剧情片《旧金山的最后一个黑人》
上周五也开始在7家影院小范围点映，首周收获票房23.1万美元，也跻身周末票房前20名。
本片故事围绕旧金山最后一个，也是即将消失的黑人社区展开，讲述一名黑人男子和他的朋友未找回属于家族的归属感，而决定买下属于家族的房子。
影片点映馆均票房达到3.3万美元，表现一部导演为新人、主演阵容不被观众熟知的作品也还算中规中矩。