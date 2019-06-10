上周末的票房冠军之争就在两部续集电影《爱宠大机密2》和《黑凤凰》之间展开。



























北美周末票房前十名 2019. 06.07-06.09（单位：万美元）













































本片故事围绕旧金山最后一个，也是即将消失的黑人社区展开，讲述一名黑人男子和他的朋友未找回属于家族的归属感，而决定买下属于家族的房子。





影片点映馆均票房达到3.3万美元，表现一部导演为新人、主演阵容不被观众熟知的作品也还算中规中矩。