获威尼斯电影节最佳导演等21项国际大奖的法国剧情影片《监护风云》将于6月21日在全国艺术电影放映联盟专线上映。影片讲述一对离异夫妇为争夺儿子监护权，上演的一场“死亡拉锯战”。





艺术口碑兼具

直揭原生家庭之殇





定档海报 法国导演泽维尔·勒格朗凭借这部导演处女作一战成名，揽获了第74届威尼斯电影节最佳导演银狮奖和最佳处女作未来狮两项大奖。影片还获得了包括第44届法国凯撒电影奖最佳影片奖在内的21项国际大奖、27项奖项提名。该片聚焦原生家庭之殇，探讨子女监护权、家庭教育、亲情、家暴等近年来越发引人关注的社会话题。《监护风云》拍摄手法极为特别，戏剧演员出身的导演把舞台剧的张力运用其中，用惊人的节奏掌控力和接近类型片的手法，将这些原本沉重的社会话题展现得步步惊心，被赞誉为“继承了希区柯克的衣钵”。全片未见血腥、暴力的画面，但紧张得令人窒息的阴影贯穿始终，剧情的重重反转更是令人提心吊胆。或许看过电影之后，才能深深感受到原生家庭之痛给孩子一生带来的恐惧与无助，就像那个始终没有落下的拳头一样，令人揪心。





当回家变成一场“死亡游戏 ”

低压紧张感不寒而栗





随着首款海报、预告的物料释放，电影里这场为争夺孩子抚养权而上演的“监护之战”也正式打响。海报画面中，父母双方并排而坐，在法官面前正面对峙，气氛凝重。而预告片则高能踩点，紧张感、压迫感咄咄逼人，父亲一面对孩子暴力威胁，一面对母亲严厉指控。“到底谁在说谎？”情节反差令人捉摸不透。一扇被子弹打穿的门，隔着母亲惊恐的一声叹息。一个破碎家庭的监护权之争，会带来多大的伤痛？悬念即将揭晓！





影片讲述了一对家暴阴影下的母子的抗争经历。12岁的男孩朱利安在父母离婚后被法院判给双方共同监护，虽然他跟随母亲一起生活，但周末都要跟父亲在一起。父亲对他的似乎真挚的关心和近乎病态的监视交织在一起，让朱利安和母亲都不得平静，一场令人不寒而栗的家庭“死亡游戏”就此展开。





六月黑马佳片势起

关注世界共通之痛





《监护风云》被誉为“近年最好看的法国社会题材影片”，也将作为全国艺联“新锐巨浪”系列的重要作品接力上映，再度为国内观众奉上一部上乘之作。





此前，《监护风云》在第九届北京国际电影节上进行了特别展映，展映现场座无虚席，导演泽维尔·勒格朗也亲临现场，针对影片中所反映的家庭问题和社会话题与中国影迷进行了深入的交流讨论，呼吁“让孩子生活在爱与呵护中”。导演自述，将自己的首部电影献给那些在无边的黑暗中挣扎，每日用生命奋战走向光明的母亲与孩子。





见面会期间，影片中国推介大使——内地著名女演员陶红、知名音乐人程琳更是亲自为影片站台，跟导演表达了对影片的喜爱与支持。著名演员冯远征近期也倾情加入了此片推介大使的行列，为反家暴积极代言。影片在各大评分网站评分也十分不错，烂番茄新鲜度一度高达94%，北影节展映后更是陆续收到来自各方的赞扬。希望影片在中国上映之时，有更多观众可以收获感动，并敢于直面这个“难以启齿”的“家丑”主题，对暴力大胆说“不”，让家成为温馨的港湾。