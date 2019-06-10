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市场冷清！“端午档”票房大盘下滑15%

“黑凤凰”夺冠 《最好的我们》逆袭

2019-06-10 10:26:14 来源：Mtime时光网

超级英雄电影《X战警：黑凤凰》、怪兽电影《哥斯拉2：怪兽之王》国产青春片《最好的我们》包揽今年端午档票发前三名。


      时光网讯 在刚刚过去的端午节三天假期，内地票房共报收7.78亿，相比去年端午档9.12亿的成绩下滑14.7%。

      超级英雄电影《X战警：黑凤凰》、怪兽电影《哥斯拉2：怪兽之王》国产青春片《最好的我们》包揽今年端午档票发前三名。

      《X战警：黑凤凰》6月6日内地首映，以假期三天2.22亿的成绩拿下端午档票发冠军，内地上映4天，累计票房3.11亿。

      去年端午档票发冠军为《侏罗纪世界2》，档期内票房7.23亿，《X战警：黑凤凰》难以与之比较。

      而相比《X战警》系列上一部作品《X战警：天启》内地首周3.86亿的成绩，《X战警：黑凤凰》也有些差距。《X战警：天启》内地总票房8.03亿，《X战警：黑凤凰》恐难达到这一成绩。

      唯一值得欣慰的一点是，《X战警：黑凤凰》的内地首周成绩要比其北美首周成绩高30%以上。

      5月底上映的《哥斯拉2》在端午档再收1.64亿票房，拿下亚军，累计票房达到7.72亿。

      2014年的《哥斯拉》内地票房4.81亿，2017年的《金刚：骷髅岛》内地票房11.6亿。《哥斯拉2》的最终成绩将介于两部作品之间。以目前的票房走势看，《哥斯拉2》将突破8亿大关。

      值得一提的是，《哥斯拉2》已滑落至单日票房季军的位置，未来票房增速将进一步放缓。

      国产青春片《最好的我们》端午档票房1.49亿，位居季军，累计票房1.75亿。

      在几部大片的夹击之下，《最好的我们》表现不俗，目前已逆袭至单日票房亚军，本周有望反超《X战警：黑凤凰》，今日票房冠军。

      电影《追龙2》端午档票房1.45亿，累计票房1.99亿。

      《阿拉丁》端午档票房3800万，累计票房3.34亿。

   编辑：羊羊

关键词： 内地票房 端午档 X战警：黑凤凰 最好的我们 哥斯拉2
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