《冠军的心》发布终极预告，面对地下黑拳市场拳拳见血的凶残，杨坤饰演的谭凯打黑拳宁愿死不愿输。





在新曝光的预告中，一场被浓墨重彩渲染的黑拳比赛成为了焦点。杨坤饰演的落魄拳手提出约拳请求，镜头一转，拳场上招招狠戾的斗士与开场的颓唐中年判若两人。





随着剧情推进，观众从谭凯破碎、灰暗的回忆镜头中拼凑出了故事轮廓，也逐渐理解他打响这场无望之战的原因——为了让一颗包含救赎和重生希望的冠军心脏继续跳动。





除了伤痕累累的杨坤，其他主线人物也一一亮相：倔强坚强的追梦少女丽川（夏梓桐 饰），相爱相杀的有情兄弟郑重（余皑磊 饰）。

























导演刘奋斗表示：“谭凯这个角色最独特的魅力在于，纵然会失败，也要坚持，他认为这种坚持值得。这是一个男人如何成为自己的故事”。丽川的扮演者夏梓桐表示理解谭凯的“想赢”：“这是他最热爱的事业，是他的热情所在，他可以为此舍弃一切”。





首次出演电影男主的杨坤，因为被导演讲述的故事核打动，提前近两年开始做准备，每日从清晨5点训练至深夜，平均每天挥拳1800下；也因为投入和专注，杨坤曾表示，电影拍完一年的时间里，自己都没走出角色。