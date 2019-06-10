该协议已于BBC Studios自然历史和科学部门开放日在布里斯托尔签署，来自世界各地的广播公司和媒体平台齐聚一堂，了解BBC及其独立制作伙伴的重点纪实内容规划。









星球系列5部新作联合预告 《七个世界，一个星球》是一趟无与伦比的、跨越七个独特世界的旅程，不仅展现了每一块大陆上生物的多样性，更揭示出在人类主导的现代文明里，动物想要生存下来需要面临的多重挑战。通过讲述未知、未见与未曾预料的野生动物的故事，这部纪录片巨制向人们讲述了一个星球上的七个世界何以如此丰富多彩，而又与众不同。





“我们与BBC Studios的合作由来已久，共同将高品质的纪录片节目带给中国观众，”中央广播电视总台央视纪录频道节目管理部主任石世仑表示，“我们的合作可以追溯到2008年，当年我们首次联合制作了《美丽中国》，随后，联合推出了多部具有里程碑意义的作品，包括《非洲》、《蓝色星球II》、《王朝》。我们期待与BBC Studios展开更有深度的合作，推出更多富有成效且更成功的项目。我们相信，这样的合作将有助于推动整个行业的发展。”

腾讯视频企鹅影视纪录片工作室总经理朱乐贤也评论道：“BBC Studios是全球优质纪录片内容提供商，我们在联合制作方面的合作关系，可以使更多中国观众感兴趣的题材在顶级制作中得到体现。我们将继续与BBC Studios以及其它世界知名的内容制作公司合作，为中国的新媒体观众提供同类别节目中的最佳作品。”











BBC Studios亚洲区执行副总裁David Weiland表示：“我们很高兴能够拓展与中央广播电视总台和腾讯的长期互利合作。通过与这些高水准公司的合作，我们能够将BBC世界级的自然历史类节目带给中国观众，并为未来更具里程碑意义的自然历史类节目做好准备。”

《七个世界，一个星球》由BBC自然历史部摄制，BBC美国台、企鹅影视、德国电视二台、法国电视台和中央广播电视总台央视纪录频道联合制作。该节目将于今年晚些时候在央视纪录频道和腾讯视频同步播出。



