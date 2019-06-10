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青春奇幻片《回到过去拥抱你》定档8.16

彭昱畅侯明昊盖玥希 携手穿越解锁热血青春

2019-06-10 14:16:33 来源：Mtime时光网

《回到过去拥抱你》定档8月16日上映，侯明昊、彭昱畅、盖玥希在片中饰演三个性格迥异好朋友。
       时光网讯侯明昊彭昱畅盖玥希主演的青春奇幻电影《回到过去拥抱你》定档8月16日，今日首曝先导预告片，角色定位标新立异，更有叛逆造型首度亮相，不仅展现了纯真友谊，而且奇幻的剧情同样令人期待。

      《回到过去拥抱你》将时间倒退到高考前夕，讲述了高斯林（侯明昊饰）、张子扬（彭昱畅饰）、郭思嘉（盖玥希饰）三个性格迥异好朋友，因误解张子扬任性的选择离世，为挽回遗憾，“高冷学霸”高斯林意外发现时空穿梭之谜，从此变身友情使者，带着郭思嘉一起拯救陷入迷途的“叛逆少年”张子扬，人物和剧情设定十分有趣。

       预告片中，侯明昊饰演踌躇满志的学霸高斯林，拥有清爽帅气的外表和高智商，在校园里深得老师和同学的喜爱，却因一场意外在一夜之间跌入谷底，不得已辍学变为咖啡馆服务员。这“跳楼机”般的人生落差，能否在这次奇幻之旅中得以改变命运，给观众留下了十足的想象空间。

       更令人惊喜的是，彭昱畅饰演的张子扬前后造型形成鲜明对比，由一头自然卷发配黑框眼镜的“校园乖乖仔”，转眼成为热爱摇滚的“叛逆少年”，不仅染银发戴墨镜，还用红色吉他怒砸轿车，特别是一脸纯真微笑转变成全世界都不理解自己的表情，前后如此巨大的人物转折，令网友又心疼又好奇其剧情走向。

   编辑：隐饮

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关键词： 回到过去拥抱你
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导演：花明

主演：侯明昊 彭昱畅

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