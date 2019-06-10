《回到过去拥抱你》定档8月16日上映，侯明昊、彭昱畅、盖玥希在片中饰演三个性格迥异好朋友。









预告片中，侯明昊饰演踌躇满志的学霸高斯林，拥有清爽帅气的外表和高智商，在校园里深得老师和同学的喜爱，却因一场意外在一夜之间跌入谷底，不得已辍学变为咖啡馆服务员。这“跳楼机”般的人生落差，能否在这次奇幻之旅中得以改变命运，给观众留下了十足的想象空间。





更令人惊喜的是，彭昱畅饰演的张子扬前后造型形成鲜明对比，由一头自然卷发配黑框眼镜的“校园乖乖仔”，转眼成为热爱摇滚的“叛逆少年”，不仅染银发戴墨镜，还用红色吉他怒砸轿车，特别是一脸纯真微笑转变成全世界都不理解自己的表情，前后如此巨大的人物转折，令网友又心疼又好奇其剧情走向。