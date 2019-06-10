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岳云鹏佟丽娅亲密相偎 搅动大上海风云

《鼠胆英雄》海报预告齐发 7.19登陆暑期档

2019-06-10 14:41:16 来源：Mtime时光网

《鼠胆英雄》曝光“我叫闫大海”预告及新海报，主演岳云鹏佟丽娅亲密相偎，人物关系引观众好奇。
       

《鼠胆英雄》关系海报

时光网讯 近日，喜剧电影《鼠胆英雄》发布一支“我叫闫大海”版预告片及一款人物关系海报，精彩情节令观众一睹为快，同时主演岳云鹏佟丽娅的关系也引发观众期待。

       电影《鼠胆英雄》束焕邵丹联合执导，岳云鹏佟丽娅领衔主演，田雨袁弘韩童生主演，蔡明刘威特邀出演，大鹏、雷佳音、于谦、于洋、邢佳栋等特别出演。该片讲述了青龙帮小混混闫大海（岳云鹏饰），在追求女神杜卿（佟丽娅饰）的过程中，阴差阳错走上人生巅峰，成为大英雄的故事。该片已定档7月19日全国上映。

       片方此次发布的这款人物关系海报，以岳云鹏饰演的闫大海与佟丽娅饰演的杜卿为展现对象。二人相互依偎在画面中央，岳云鹏饰演的闫大海一身戎装，手中举枪，一改演员往日怂萌的银幕形象；佟丽娅饰演的杜卿则依偎在他身旁，人物整体气质不失灵动与娇俏。海报对两人在片中的关系进行了某种展露，闫大海与杜卿的站位，展现出看似亲密又互相独立的意味，杜卿与闫大海是怎样一种复杂的情感关系？

       同时，《鼠胆英雄》片方发布的一版名为“我叫闫大海”版预告，对影片的精彩内容进行了首次全面披露。预告片中，小岳岳再现怂萌本色，大敌当前跪地求饶、请求别人用钱收买自己等；更是因为胆小怕事、苟且偷生被惩罚，遭到田雨饰演的青龙帮大当家与雷佳音饰演的青龙帮二当家的痛批；除此之外，预告片也对闫大海勇敢无畏的一面进行了展露，他曾单枪匹马与数名警察对峙并发生枪战，联系影片“闫大海阴差阳错成为大英雄”的故事主线，正片中闫大海从怂货到英雄的转变也将成为一大看点。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 鼠胆英雄 岳云鹏 佟丽娅
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鼠胆英雄

鼠胆英雄 (2019)

0.0

导演：束焕

主演：岳云鹏 佟丽娅

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