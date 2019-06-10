《鼠胆英雄》曝光“我叫闫大海”预告及新海报，主演岳云鹏佟丽娅亲密相偎，人物关系引观众好奇。









片方此次发布的这款人物关系海报，以岳云鹏饰演的闫大海与佟丽娅饰演的杜卿为展现对象。二人相互依偎在画面中央，岳云鹏饰演的闫大海一身戎装，手中举枪，一改演员往日怂萌的银幕形象；佟丽娅饰演的杜卿则依偎在他身旁，人物整体气质不失灵动与娇俏。海报对两人在片中的关系进行了某种展露，闫大海与杜卿的站位，展现出看似亲密又互相独立的意味，杜卿与闫大海是怎样一种复杂的情感关系？



