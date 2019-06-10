网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

猜猜哪场戏把《复联4》导演给看哭了？

乔罗素：开场鹰眼家庭生活让我想起自己

2019-06-10 16:11:33 来源：Mtime时光网

鹰眼虽然是超级英雄中能力较弱的，但正是这个特性，让他得到了立Flag不死，以及能在《复联4》开场出现的“特殊待遇”。
　　

剧场版中文预告

时光网讯 如果大家还有印象的话，《复仇者联盟4》的开场（内地版是龙标结束后那一瞬间）用的是鹰眼在自家农场教孩子们射箭、玩耍的场景。

　　因为灭霸响指导致家人消失之后不久，才出现了漫威影业标志性logo（早期是漫画翻书、后期是电影画面叠加）。

　　事实上，鹰眼一家这场戏奠定了影片前半个小时的基调：气氛沉重且接近平常人的生活。为什么是这样呢？原来这是导演罗素兄弟对自己生活的投射。

先是这个开场

然后才有LOGO

　　近日接受“帝国杂志“采访时，导演之一乔·罗素说：“我有4个孩子，这是个悲剧性的开场。这也是片中少有的让我痛哭流涕的场景，因为我会想起自己的家庭……你们想，如果这一切（灭霸响指）发生在你身上会这样，你可能也会像鹰眼那样变得自毁。”

罗素兄弟和他们的孩子

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 复仇者联盟4 开场 鹰眼 乔罗素 导演
关注时光网微信

相关电影/影人

复仇者联盟4：终局之战

复仇者联盟4：终局之战 (2019)

8.3

导演：安东尼·罗素

主演：小罗伯特·唐尼

在线播放

乔·罗素

乔·罗素

Joe Russo

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

相关文章

会员评论 (5)

发表

本周热读

1

看看邱淑贞女儿的ins，感受下基因的力量

1999年出生系家中长女 形象出众神似母亲

22
沈月青春靓丽神似年轻时的邱淑贞，让人不得不感叹基因的..
2

"神奇女侠2"首曝海报变身"黄金圣斗士"

盖尔加朵光芒万丈 导演宣布不出席SDCC

11
《神奇女侠1984》首曝海报。
3

两代凤凰女同框！"X战警：黑凤凰"全球首映

X战警全员集结 新预告凤凰女发飙毁天灭地

10
《X战警：黑凤凰》举行全球首映礼，X战警全员集结庆祝告..
4

他是香港影片中最著名的悍匪

真实的“世纪贼王”比电影更复杂

一手策划惊天绑架案的张子强到底有多彪悍？
5

2020年中国或将成为全球最大电影市场

人口&银幕数早已超越美国 稳居全球第一

据普华永道的最新预测显示，2020年中国或将成为全球最大..

查看更多