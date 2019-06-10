自《蜘蛛侠：英雄远征》
全球宣传活动启动以来，主创的行程就备受粉丝与媒体关注，继墨西哥漫展、巴厘岛见面会之后，中国成为电影全球宣传第三站！导演乔·沃茨携“蜘蛛侠”汤姆·赫兰德、“神秘客”杰克·吉伦哈尔将开启一系列在华宣传活动，这一消息不仅让中国粉丝欢欣鼓舞，同时主创团队也兴致勃勃，对于中国之行充满期待！
此前在《复仇者联盟3：无限战争》
与《蜘蛛侠：英雄归来》的宣传活动中，汤姆·赫兰德已经参与了两次来华宣传，他活泼可爱的个性深受中国粉丝欢迎。行程安排也相当丰富多彩，不仅领略传统文化的博大精深，秀书法挥斥方遒，学古筝一展琴技，还登上长城完成自己的“好汉之旅”。
作为片中最令人期待的新角色“神秘客”的扮演者杰克·吉伦哈尔却是首次来华，这位魅力十足的“酷叔叔”在中国有大批拥趸，大家都希望有机会一睹男神的风采。
此次片中蜘蛛侠远征欧洲，除了多套战衣酷燃登场，科技装备全面升级。还拓展了全新战场，在场面更为宏大的欧洲战场中，蜘蛛侠飞天遁地与强大反派群敌展开惊险激战。即将迎接全方位的蜕变成长，不负众望勇战群敌、力挽狂澜。
《蜘蛛侠：英雄远征》由导演乔·沃茨再次执导，“小蜘蛛”汤姆·赫兰德、“局长”塞缪尔·杰克逊重磅加盟！更有好莱坞实力派巨星杰克·吉伦哈尔饰演新角色“神秘客”。玛丽莎·托梅、乔恩·费儒、赞达亚、雅各布·巴特朗等原班人马也将悉数回归。“复联4”故事全面延续，蜘蛛侠劫后重生决战千里。
编辑：隐饮