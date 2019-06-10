《蜘蛛侠：英雄远征》主创明日空降北京，届时导演乔·沃茨、“蜘蛛侠”汤姆·赫兰德、“神秘客”杰克·吉伦哈尔三人将一同“远征”中国。













作为片中最令人期待的新角色“神秘客”的扮演者杰克·吉伦哈尔却是首次来华，这位魅力十足的“酷叔叔”在中国有大批拥趸，大家都希望有机会一睹男神的风采。





《蜘蛛侠：英雄远征》主创即将携手来华 此次片中蜘蛛侠远征欧洲，除了多套战衣酷燃登场，科技装备全面升级。还拓展了全新战场，在场面更为宏大的欧洲战场中，蜘蛛侠飞天遁地与强大反派群敌展开惊险激战。即将迎接全方位的蜕变成长，不负众望勇战群敌、力挽狂澜。





《蜘蛛侠：英雄远征》由导演乔·沃茨再次执导，“小蜘蛛”汤姆·赫兰德、“局长”塞缪尔·杰克逊重磅加盟！更有好莱坞实力派巨星杰克·吉伦哈尔饰演新角色“神秘客”。玛丽莎·托梅、乔恩·费儒、赞达亚、雅各布·巴特朗等原班人马也将悉数回归。“复联4”故事全面延续，蜘蛛侠劫后重生决战千里。

编辑：隐饮