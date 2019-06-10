崔永元对当下电影市场发表观点，称影视从业者素质非常低，不比国民平均素质高多少，就认钱、权、色，所以拍不出好电影。





崔永元表示：“我参加的发布会、见面会数以万计，每次主创一上台，除了编剧侃侃而谈，其他人都不愿意说话，我觉得他们不愿意说话是因为对作品没有把握，包括能否禁得住时间的考验，或者说能否面对观众挑剔的要求。大家都说一句话，就是要把作品做好。每到这个时候我就想给他们加一句，我们先把人做好！这样他们的压力是不是就更轻了？其实对于中国影视界，我想说一句：如果他们人做不好，他们的作品永远好不了。”











《磊磊是冠军》讲述了十几岁的刘磊磊被体校教练发掘，成为一名柔道运动员，进入国家队后被分配到女队做陪练，在从被人羡慕到被人嘲讽及自己梦想与现实的巨大的落差后，磊磊蜕变成为一名优秀的柔道陪练，并成功练出了女子柔道世界冠军。





谈到这部电影的前景，崔永元调侃：“宣什么发啊，什么午夜场幽灵场，我们绝不干那种屁事，拍好了大家买票看，拍不好我认了。”











在崔永元看来，《磊磊是冠军》展现的是大时代下个体在集体中的印记，不同时代下，“冠军”的意义也有所不同，因为“金牌不是最重要的，重要的是见世界”。





电影主角磊磊是一个陪练，与冠军的待遇有着天壤之别。崔永元称：“我希望，我们的电影即便不是最好的，也像磊磊一样是个称职的陪练，在他的映衬下，中国电影能有更伟大的作品献给观众。”

编辑：hello王小羊