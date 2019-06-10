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HBO迷你剧《切尔诺贝利》
努力为观众重现了一段人类历史上最可怕的核灾难，自从开播后评分与关注度就一路飙升。在IMDb网站上，它已是名副其实的“第一神剧”。随着剧情的完结，人们对这部剧以及它所触及历史的讨论依然没有终止。
由于《切尔诺贝利》是由英美团队联合制作的剧集，它西方“血统”让一些至今还没有走出冷战阴影的人对它的创作动机产生质疑。接受《好莱坞报道者》采访时，《切尔诺贝利》编剧制作人克雷格·麦辛
对此作出了回应。
麦辛表示他们并不想讲述一个对当下没有现实意义的故事。《切尔诺贝利》尽管讲述了一个植根于前苏联的故事，可是讲故事的人并非针对苏联。麦辛认为：“切尔诺贝利事件之所以会发生，是因为苏联的体制在许多层面都腐败透了，但苏联体制并不是外星产物。它是人类自己的发明。我们身上都有一定程度的否认现实与集体思维意识，这不是仅存于某一个派别当中。
”
剧集开播之前，麦辛最担心的不是收视率，不是口碑，而是这场灾难亲历国——东欧各地观众的反应。“他们认可了我们是心怀对他们的爱与尊重在拍摄这部剧，我们尽最大努力让细节以正确的方式呈现，在我看来西方的作品经常让他们觉得失望。”
出于这样的态度，有一处画面残忍的镜头在播出的最终版本中进行过修改。第三集当中，画面切到了消防队员伊格纳坚科临终时刻被辐射摧毁的身躯，HBO负责迷你剧主管曾经向麦辛建议，要求他能不能缩短那个镜头，因为“感觉就像是你在强迫我们看这个场景，而你似乎还对此很骄傲”。
麦辛当即决定将镜头缩短，他解释说：“我们的动机并不是这样。因为我们最不想要的，就是让人觉得我们在利用电视剧贩卖这个男人悲惨的命运。我们是想让人们看清楚事实发生的真相。”
麦辛没有料到俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯等前苏联国家的观众对《切尔诺贝利》的反响如此积极（相关新闻
），但这位“一剧封神”的编剧猜到了俄罗斯当局对此的反应。
“我预料之中的是来自俄罗斯政府的一定程度的政治宣传，他们正要从他们自己的视角再来拍《切尔诺贝利》，听说故事概要是一位克格勃特工试图阻止一位美国中情局特工来搞破坏。好啊，没问题，我猜到会有这一出了。我懂的。
”（相关新闻
）
剧中没有谁是非黑即白的单线条存在，《切尔诺贝利》放大了这场灾难当中形形色色的小角色，让今天的观众回想起那段并不遥远，却记忆模糊的历史。
全剧由列加索夫的一段关于真相的独白收尾，麦辛觉得这是他创作时最难攻克的部分，也抛出他创作这部剧集的真正动机。
“我们在人类的历史长河中见过剧里发生的所有事情，其内核是——我们想要的真相就是现在的真相，我们不喜欢的就是此刻的假象。这种思维对我们没好处。我们需要扪心自问，为什么我们觉得自己有资格质疑科学家们‘我们其实觉得气候并没有在变化’或者‘我觉得自闭症兴许是疫苗导致的’。我们可以随心所欲想说什么说什么，但它不会变成真相，它让我们付出了代价。”
切尔诺贝利的悲鸣在耳畔一次次响起，它能将人类从自己眼中的“真相”幻觉里彻底唤醒吗？