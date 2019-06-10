《切尔诺贝利》编剧制作人克雷格·麦辛谈他的创作动机，剧集尽管讲述了一个植根于前苏联的故事，可是讲故事的人并非针对苏联。













《切尔诺贝利》的故事在当下仍有时代意义 切尔诺贝利事件之所以会发生，是因为苏联的体制在许多层面都腐败透了，但苏联体制并不是外星产物。它是人类自己的发明。我们身上都有一定程度的否认现实与集体思维意识，这不是仅存于某一个派别当中。” 麦辛表示他们并不想讲述一个对当下没有现实意义的故事。《切尔诺贝利》尽管讲述了一个植根于前苏联的故事，可是讲故事的人并非针对苏联。麦辛认为：“





剧集开播之前，麦辛最担心的不是收视率，不是口碑，而是这场灾难亲历国——东欧各地观众的反应。“他们认可了我们是心怀对他们的爱与尊重在拍摄这部剧，我们尽最大努力让细节以正确的方式呈现，在我看来西方的作品经常让他们觉得失望。”





是机密和谎言让所有人置身险境 出于这样的态度，有一处画面残忍的镜头在播出的最终版本中进行过修改。第三集当中，画面切到了消防队员伊格纳坚科临终时刻被辐射摧毁的身躯，HBO负责迷你剧主管曾经向麦辛建议，要求他能不能缩短那个镜头，因为“感觉就像是你在强迫我们看这个场景，而你似乎还对此很骄傲”。





麦辛当即决定将镜头缩短，他解释说：“我们的动机并不是这样。因为我们最不想要的，就是让人觉得我们在利用电视剧贩卖这个男人悲惨的命运。我们是想让人们看清楚事实发生的真相。”













剧中没有谁是非黑即白的单线条存在，《切尔诺贝利》放大了这场灾难当中形形色色的小角色，让今天的观众回想起那段并不遥远，却记忆模糊的历史。





《切尔诺贝利》大结局 全剧由列加索夫的一段关于真相的独白收尾，麦辛觉得这是他创作时最难攻克的部分，也抛出他创作这部剧集的真正动机。





“我们在人类的历史长河中见过剧里发生的所有事情，其内核是——我们想要的真相就是现在的真相，我们不喜欢的就是此刻的假象。这种思维对我们没好处。我们需要扪心自问，为什么我们觉得自己有资格质疑科学家们‘我们其实觉得气候并没有在变化’或者‘我觉得自闭症兴许是疫苗导致的’。我们可以随心所欲想说什么说什么，但它不会变成真相，它让我们付出了代价。”





切尔诺贝利的悲鸣在耳畔一次次响起，它能将人类从自己眼中的“真相”幻觉里彻底唤醒吗？



