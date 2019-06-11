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不是喜剧！邓超导演《银河补习班》发新预告

台词金句：“人生就像射箭，梦想就像箭靶子”

2019-06-11 00:04:58 来源：Mtime时光网

在预告中，面对不知道长大后要干什么的马飞，父亲马皓文比喻到：“人生就像射箭，梦想就像箭靶子，如果连箭靶子也找不到的话，你每天拉弓有什么意义？”从没想过这个问题的儿子若有所思。
　　时光网讯 6月10日，由邓超俞白眉执导的现实主义题材电影《银河补习班》发布了一支教育主题预告，在这个高考刚刚结束的日子里，激发了许多家长和孩子的共鸣。面对不被老师看好的儿子马飞（孙浠伦饰），父亲马皓文（邓超饰）和教导主任阎主任（李建义饰）立下赌约，一场教育博弈拉开帷幕，父子两人的成长之路就此开启。

　　从预告片风格来看，这一次邓超导演的作品终于不是喜剧了！大家可能还没忘记邓超前两部导演作品《分手大师》《恶棍天使》，这一部的邓超开始一本正经地演戏了。









　　同时曝光的还有一组文案海报，取材自真实高考画面，电影剧照融合其中相得益彰，关于“高考后才明白的事”，经历过的人格外感同身受。电影即将于7月26日全国公映，献给父亲，送给孩子。

　　正值高考刚结束，一年一度被许多人视为决定人生命运的考试，承载了太多集体记忆。《银河补习班》发布的文案海报瞬间将大家带回那段备战高考的时光：厚厚的书山、振奋人心的横幅、考场外望眼欲穿的父母、考完试撕碎的试卷，无不表明电影内核与现实教育话题密切相关。

　　不同于耳熟能详的励志口号，这套海报的文案直抵普通人真实情感，解密“高考后才明白的事”：“试卷上写过无数个解，但人生往往无解”“曾以为高考是最重要的战场，直到我打了更硬的仗”“誓师大会上我喊的最响亮，以为高考后就能彻底解放”……真相往往残酷，其中的深意与马皓文的教育观点异曲同工。

　　在预告中，面对不知道长大后要干什么的马飞，父亲马皓文比喻到：“人生就像射箭，梦想就像箭靶子，如果连箭靶子也找不到的话，你每天拉弓有什么意义？”从没想过这个问题的儿子若有所思。学校里，成绩垫底的马飞一直是令阎主任头疼的学生，“煤球再怎么洗，永远变不成钻石”， 但马皓文却在儿子身上看到了他无限的可能性，并将他视作一生的骄傲。预告片留下巨大悬念，马皓文和阎主任立下一场关乎成绩的赌约，最终究竟谁胜谁负？马飞心中的那把火能否被点燃？期待在电影中见分晓。

　　电影《银河补习班》由邓超、俞白眉执导，由天津橙子映像传媒有限公司、天津猫眼微影文化传媒有限公司、北京光线影业有限公司、北京登峰国际文化传播有限公司出品，将于7月26日全国公映。


   编辑：汀

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关键词： 银河补习班 预告片 邓超
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