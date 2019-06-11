博纳影业董事长兼总裁于冬在表示，之所以投拍这部电影，正是看中了这个“特殊”的题材。





推广曲MV 首映礼上，片方曝光了由白百何演唱的百老汇《李宗盛作品音乐剧》宣传推广曲《我是一只小小鸟》（《妈阁是座城》版MV）。《妈阁是座城》将于6月14日正式上映。





《妈阁是座城》的故事中，女叠码仔梅晓鸥（白百何饰）历尽沧桑，在妈阁（澳门）这座赌城中与来历迥异的赌徒打交道，有地产商段凯文（吴刚饰）、有艺术家史奇澜（黄觉饰），也有来自不同阶级的政商人员，连早已堕落低谷的前夫卢晋桐（耿乐饰）都重新卷入她的人生。这些人入赌场就搏杀，出赌场就赖账，女叠码仔过的就是放债和讨债的生活。









首映礼上，三位赌徒的饰演者黄觉、吴刚、耿乐现场比“渣”，史奇澜“骗”走梅晓鸥感情，段凯文赖账套路不断，卢晋桐毁了梅晓鸥前半生，害她变成单亲妈妈，黄觉笑说：“电影应该改名叫‘梅晓鸥与三渣树之恋’。”白百何调侃：“看见他们三个我一哆嗦，怎么又聚齐了？”





现场问答环节，几位主演被问“你是一个会为爱赌上一切的人吗？”三位男演员都表示愿意赌，“结婚就是为爱堵上一切”。白百何则回答：“我结过婚，我选择不赌。”

编辑：羊羊