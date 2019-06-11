《游戏人生 零》确认引进国内，其原著为榎宫祐所作的同名轻小说。小说自面世以来获奖频频，且接连改编成漫画、动画、广播剧等衍生作品，深受粉丝喜爱。





轻小说《游戏人生》出版以来销量飙升，随即启动的漫画化连载人气居高不下，一推出就打败《火影忍者》、《进击的巨人》等知名漫画，登上《纽约时报》漫画销售排行冠军，红遍欧美。动画化作品口碑与收视双高。





《游戏人生 零》的故事讲述了在一切皆由游戏决定的“盘上世界”被创造出来之前，毫无还手之力的人类被拥有强大力量的各个种族逼入绝境，濒临灭亡。人类的年轻领袖里克，在被弃置的“森精种”都城遇到了“机凯种”少女休比。





被同伴抛弃的休比，为了修复故障，而拜托里克带她感受“人类之心”: 在这251秒，堵上我的全部！影片中蕴含的超越“种族”的真挚情感，寻求“心”的奥义坚守真爱，为人类争得一席生存之地不懈努力的勇气等令人深受触动。《游戏人生 零》一经推出便斩获日本本土乃至全球的高口碑。





《游戏人生 零》剧照 随着电视动画人气日益高涨，首部剧场版《游戏人生 零》在日本也开出不俗成绩，本土票房数据亮眼，被盛赞为“零差评年度第一”的动漫神作。无论是看过小说、漫画的粉丝还是不了解原故事设定的普通观众，均为其充沛的情感与惊艳的战斗场景颠覆观影体验。





影片《游戏人生 零》即将在2019年引进中国大陆地区。

编辑：隐饮