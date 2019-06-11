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信15秒超高音点燃《超级的我》首唱会

把歌往死里唱！王大陆曹炳琨亲兄热弟忙拆台

2019-06-11 11:00:28 来源：Mtime时光网

《超级的我》一曲过后，信剖析自己与电影的契合点：“超级高、超级帅、声音超好听。”逗趣过后，他也展现出霸气的一面，直言“这首歌除了我没人能唱”，因此“要把歌往死里唱”。
　　时光网讯   《超级的我》日前举办同名主题曲线下首唱会，歌手信通过一段15秒跪地超长高音燃烧现场。导演张翀携主演王大陆、曹炳琨出席活动，大揭拍摄中的囧事趣事。

　　《超级的我》一曲过后，信剖析自己与电影的契合点：“超级高、超级帅、声音超好听。”逗趣过后，他也展现出霸气的一面，直言“这首歌除了我没人能唱”，因此“要把歌往死里唱”。




　　影片中，王大陆与曹炳琨饰演的制片人三哥交好，戏外两人关系也是突飞猛进。王大陆爆料曹炳琨从家中狗狗身上感悟演技，曹炳琨则袒露“现场只有一张床，我们俩就睡一起”。

　　为戏颠覆自己、也为戏“自虐”，角色的前后反差让王大陆坦言很喜欢，连连感叹“这是非常有挑战性的，之前从未尝试过此类角色”，更表示自己“长大了”，“从同戏的前辈身上学到很多，宋佳老师、三哥（曹炳琨）、吴刚老师、金士杰老师，除了我都是超级好的演员”，而自己要努力的成为“好的演员”。

　　提到为何以梦为题材，导演张翀表示：“在中国文化里，梦一直以来就挺受关注的，梦和中国文化紧密联合。但之前我们的电影工业没有那么发达，实现这个梦比较难。自打我们决定要拍，我们是经历了246天的筹备，80天拍摄，一千多位工作人员，我们尽全力，让每个细节都相对的尽善尽美，过程很难所幸都扛过来了。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 超级的我
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超级的我 (2019)

0.0

导演：张翀

主演：王大陆 宋佳

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