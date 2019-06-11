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任达华主演《小Q》NG 48条创纪录

主演出镜讲述“我与导盲犬的日子”

2019-06-11 11:34:51 来源：Mtime时光网

作为一部狗狗占大量戏份的电影，《小Q》的拍摄可是让导演与演员们“叫苦不迭”。特别是任达华，要么趴在地上为狗狗发指令，要么直接与狗狗交流，最多一场戏NG48次，创下拍戏四十余年最高纪录。
　　时光网讯  由香港知名导演罗永昌执导，任达华梁咏琪罗仲谦杨采妮袁姗姗等十余位明星主演的电影《小Q》将于8月1日登陆全国院线。一支催泪花絮今日曝光，影片主演们动情讲述了“我与导盲犬的日子”。最多一场戏NG48次的任达华更是用“摆渡人”形容与人相伴的小Q。

　　作为一部狗狗占大量戏份的电影，《小Q》的拍摄可是让导演与演员们“叫苦不迭”，所有主创全力配合狗狗，为了能与让狗狗们合作亲密无间，主创们皆提前训练培养默契。特别是任达华，要么趴在地上为狗狗发出指令，要么直接与狗狗沟通交流，最多一场戏NG了48次，创下拍戏四十余年的最高纪录。







　　梁咏琪曾在活动中透露，狗狗是整部影片最大咖的演员，有时候艺人妆都没补好，但狗狗准备好了就要即刻开拍，所有演员都在配合狗狗的节奏拍戏；在影片中饰演导盲犬训练员的罗仲谦，还特意在拍摄前去到香港导盲犬基地学习如何训练导盲犬；杨采妮进组前，特意向剧组讨要狗狗的照片，每天对着照片与狗狗们“对话”，期望可以隔空让狗狗们感受到她的心意……

　　据悉，《小Q》剧组的所有演员与工作人员皆是爱狗人士，对狗狗也是耐心十足。主角任达华表示，“小Q的双眼和我的双眼，可以相融在一起”。一句话将戏中人物对导盲犬小Q从开始的抗拒、接受，再到无限信任的心理过程展现。

　　电影《小Q》改编自感动三亿亚洲读者的小说《再见了，可鲁》，在大银幕向全社会讲述导盲犬和主人之间相守一生、相伴到永远的爱与忠诚。

   编辑：hello王小羊

关键词： 小Q
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