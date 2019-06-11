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抗战电影《八佰》曝“乱世众生”预告

“一河相隔，却是生与死的距离”

2019-06-11 11:38:11 来源：Mtime时光网

预告真实再现了82年前那场被围观的战争，南岸与北岸一河之隔，遥遥相望，相隔的却是生与死的距离。

乱世众生预告

      时光网讯 日前，电影《八佰》发布“乱世众生”版预告，影片聚焦抗日战争中日首次正面交锋——淞沪会战的最后一役，八百壮士在四行仓库坚守上海最后的防线。

      预告真实再现了82年前那场被围观的战争，南岸与北岸一河之隔，遥遥相望，相隔的却是生与死的距离。在这幅血与火、光与暗的众生画卷中，有人浴血奋战，有人隔岸观火，有人冒死相助，最终八百壮士血战到底的不屈精神唤醒了围观的民众，也点燃了万千同胞深植骨髓的民族血性。

      《八佰》取材于淞沪会战最后一役，中校团附谢晋元奉命率领88师524团一营坚守闸北四行仓库，掩护主力部队撤退，并争取国际社会支援。为了迷惑敌人，他对外宣称有八百人，后世敬之为“八百壮士”。

      四行仓库保卫战，是人类战争史上第一场有观众的战争。正如导演管虎所言，这场战役的观众与战场严格来说只有区区五十三米，“喝着咖啡就能欣赏真枪实弹杀人”。出品人兼总制片人梁静形容北岸与南岸：一边面对的是生命，一边面对的是生活。北岸血战之时，南岸依旧歌舞升平，有人加油、有人看景、有人报道，甚至有人为对岸的胜负开出博彩盘口，上演着现实版的“商女不知亡国恨”。当四行枪声打响后，经历了震耳的轰炸、厮杀，看到无援惨战的对岸同胞，南岸的观众渐渐从旁观者变成了参与者，有募捐送给养的，有用黑板给守军提示敌情的……战斗的第二天夜半，一个童子军队员，将旗帜裹在身上游过苏州河潜入仓库。当天亮时分，旗帜在硝烟中迎风升起，目睹这一幕的民众无不脱帽鞠躬，感动落泪。大家似乎意识到，对面那支孤军在守卫的不仅仅一座仓库，而是一个民族的魂魄。

      为最大限度还原这场有观众的战争，剧组历时一年半在苏州拍摄基地设计搭建了占地200亩、拥有68栋建筑的实景，深挖200米长的苏州河，外加点亮700块霓虹灯牌强化上海的摩登气质及时尚感，还原出一河两岸战火连天的“地狱”与声色霓虹的“天堂”之战争奇观。此外，影片全片使用业内最顶尖的ALEXA IMAX 65mm摄影机拍摄，以达到模拟人眼从两岸互相观察的效果，让《八佰》成了亚洲第1部全程使用IMAX摄影机拍摄的商业电影。

   编辑：羊羊

关键词： 八佰
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