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好莱坞科幻动作巨制《黑衣人：全球追缉》
今日发布一组异星通缉令海报，四组反派外星人终于走到台前，真实身份首次揭晓。他们气质各不相同，霸气、傲慢、诡异、狰狞让他们成了众多外星人里的异类，也为本片的两位主角克里斯·海姆斯沃斯
和泰莎·汤普森
带来无穷的麻烦。他们与两位黑衣人之间有何仇怨？正在策划什么样的阴谋颠覆地球？6月14日即将在影院揭晓。
四张海报中，首先登场的是皇室一哥，观其相貌可知其身份，高鼻大眼、阔口大肚的霸气长相表明他是一位大佬级别的外星人，霓虹迷离的夜店背景，绕身飞舞的美钞，无不预示他掌管着权势。
气势上能与之相抗衡的反派，只有生有三臂，如同神祇的神秘女性外星人，该角色正是由“谍女郎”丽贝卡·弗格森饰演，浑身贵妇气质难掩高超的武力值，藏于背后的第三只手握紧高科技枪械，随时准备与锤哥等黑衣人拔枪大战。
幻影双煞是少见的双胞胎外星反派，两人多次在预告片中露脸，是锤哥和泰莎的主要对手，他俩身怀特殊能力，举止异常诡异，而且生性凶残，毫不在意他人的生命，与黑衣人的数次交锋都造成了重大伤亡。与前三位相比，最后的反派毒命三头蟒更加隐秘，不过观众依然可以从他狰狞的外观看出其致命性，据悉，在电影里连锤哥都不小心中招了。
众所周知，丽贝卡·弗格森作为“谍女郎”，对动作戏非常擅长，长久的技巧训练和表演经验让她能很好地完成每一个打斗动作，整体风格干净利落，在影迷心中，她就是武力、美貌和智慧并存的女战士代表，魅力与泰莎·汤普森相比也毫不逊色，预告片中两人搏斗虽然只是短短瞬间，仍然让人十分期待6月14日上映后能看到她俩之间的实力碰撞。
电影《黑衣人：全球追缉》
由史蒂文·斯皮尔伯格（《头号玩家》
、《侏罗纪公园》
）监制，F·加里·格雷（《速度与激情8》
、《偷天换日》）执导，克里斯·海姆斯沃斯（《雷神》、《复仇者联盟》）、泰莎·汤普森（《雷神3：诸神黄昏》、《西部世界》）、连姆·尼森（《飓风营救》系列、《真爱至上》）、艾玛·汤普森（《黑衣人2》、《真爱至上》）、丽贝卡·弗格森（《碟中谍6：全面瓦解》、《异星觉醒》）等联袂主演。影片将于2019年6月14日登陆内地院线。
编辑：隐饮