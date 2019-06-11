《黑衣人：全球追缉》曝异星通缉海报，皇室一哥等四组反派外星人终于走到台前，真实身份首次揭晓。





四张海报中，首先登场的是皇室一哥，观其相貌可知其身份，高鼻大眼、阔口大肚的霸气长相表明他是一位大佬级别的外星人，霓虹迷离的夜店背景，绕身飞舞的美钞，无不预示他掌管着权势。





气势上能与之相抗衡的反派，只有生有三臂，如同神祇的神秘女性外星人，该角色正是由“谍女郎”丽贝卡·弗格森饰演，浑身贵妇气质难掩高超的武力值，藏于背后的第三只手握紧高科技枪械，随时准备与锤哥等黑衣人拔枪大战。





蛇蝎美人-Rebecca 幻影双煞是少见的双胞胎外星反派，两人多次在预告片中露脸，是锤哥和泰莎的主要对手，他俩身怀特殊能力，举止异常诡异，而且生性凶残，毫不在意他人的生命，与黑衣人的数次交锋都造成了重大伤亡。与前三位相比，最后的反派毒命三头蟒更加隐秘，不过观众依然可以从他狰狞的外观看出其致命性，据悉，在电影里连锤哥都不小心中招了。





众所周知，丽贝卡·弗格森作为“谍女郎”，对动作戏非常擅长，长久的技巧训练和表演经验让她能很好地完成每一个打斗动作，整体风格干净利落，在影迷心中，她就是武力、美貌和智慧并存的女战士代表，魅力与泰莎·汤普森相比也毫不逊色，预告片中两人搏斗虽然只是短短瞬间，仍然让人十分期待6月14日上映后能看到她俩之间的实力碰撞。

















编辑：隐饮