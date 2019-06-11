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"沙丘宇宙"来了？华纳预订《沙丘》衍生剧

维伦纽瓦制作执导 电影原班人马负责开发

2019-06-11 13:50:36 来源：Mtime时光网

华纳预订电影《沙丘》的衍生剧《沙丘：姐妹会》，剧集由电影版导演丹尼斯·维伦纽瓦携编剧搭档乔·斯派茨开发，维伦纽瓦将亲自执导试播集。

　　时光网讯 传奇影业出品的史诗科幻电影《沙丘》已于今年4月投入拍摄。今天好莱坞媒体爆出消息，称华纳传媒已经预订了一部《沙丘》的衍生剧《沙丘：姐妹会》，看来传奇与华纳有计划联手打造一个沙丘影视宇宙。

　　《沙丘：姐妹会》系列剧沿袭新版《沙丘》电影的幕后主创班底，由导演丹尼斯·维伦纽瓦负责开发，乔·斯派茨担任编剧，丹尼斯·维伦纽瓦将亲自执导试播集。

　　这部衍生剧将以女性角色作为主角，讲述原著中的姐妹会组织Bene Gesserit的故事，电影版里男主角的母亲（由丽贝卡·弗格森出演）就曾经是这个组织的成员。

电影版主角一家三口

　　电影版《沙丘》“集邮”到一批国际化明星阵容，包括“甜茶”、赞达亚、“灭霸”乔什·布洛林、“海王”杰森·莫玛、丽贝卡·弗格森、奥斯卡·伊萨克、戛纳影帝哈维尔·巴登、英国老戏骨夏洛 特·兰普林、瑞典老戏骨斯特兰·斯卡斯加德（《切尔诺贝利》主演）以及中国台湾明星张震。不知剧集版是否有电影卡司助阵。

　　弗兰克·赫伯特创作的科幻史诗《沙丘》的故事围绕未来世界展开。少年保罗·亚崔迪的家族控制着沙漠星球亚拉基斯星。而亚拉基斯星的掌权则意味着对全部宝贵资源的唯一掌控，如此诱人的权利引来了贵族家族们的纷争。当保罗的家族遭遇背叛后，保罗带领着一支反叛军开始踏上夺回亚拉基斯星控制权的旅程。

　　《沙丘：姐妹会》未来将在华纳的流媒体平台播出。新版《沙丘》电影已定档2020年11月20日北美上映。 

   编辑：Joker

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关键词： 沙丘 丹尼斯·维伦纽瓦
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沙丘

沙丘 (2020)

0.0

导演：丹尼斯·维伦纽瓦

主演：丽贝卡·弗格森

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丹尼斯·维伦纽瓦

丹尼斯·维伦纽瓦

Denis Villeneuve

职业：导演 | 编剧 | 演员 | 制作人

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