华纳预订电影《沙丘》的衍生剧《沙丘：姐妹会》，剧集由电影版导演丹尼斯·维伦纽瓦携编剧搭档乔·斯派茨开发，维伦纽瓦将亲自执导试播集。

















电影版主角一家三口





电影版《沙丘》“集邮”到一批国际化明星阵容，包括“甜茶”、赞达亚、“灭霸”乔什·布洛林、“海王”杰森·莫玛、丽贝卡·弗格森、奥斯卡·伊萨克、戛纳影帝哈维尔·巴登、英国老戏骨夏洛 特·兰普林、瑞典老戏骨斯特兰·斯卡斯加德（《切尔诺贝利》主演）以及中国台湾明星张震。不知剧集版是否有电影卡司助阵。





弗兰克·赫伯特创作的科幻史诗《沙丘》的故事围绕未来世界展开。少年保罗·亚崔迪的家族控制着沙漠星球亚拉基斯星。而亚拉基斯星的掌权则意味着对全部宝贵资源的唯一掌控，如此诱人的权利引来了贵族家族们的纷争。当保罗的家族遭遇背叛后，保罗带领着一支反叛军开始踏上夺回亚拉基斯星控制权的旅程。





《沙丘：姐妹会》未来将在华纳的流媒体平台播出。新版《沙丘》电影已定档2020年11月20日北美上映。