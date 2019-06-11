





“我想要挑战汤姆·克鲁斯，在八角场里打一架，汤姆，如果你不打，你就是害怕了，这事儿你会永远过不去。”（这真不是贾斯汀被盗号了么？？？）贾斯汀可能对阿汤哥不太了解，他在拍电影时最著名的一点，就是几乎大部分特技与动作场景，都要自己亲身上阵，他可能真的很能打……











前UFC轻量级冠军McGregor对阿汤哥的“碰瓷”，大家奇文共赏一下，“如果汤姆·克鲁斯足够男人，接受这个挑战，我的公司会主持这场比赛。阿汤哥到底会不会像他在电影中的表现那样有种？请多关注！”











日理万机的阿汤哥到底有没有发现自己莫名被约了，我们还不知道，反正他没回应。阿汤哥没理他们，McGregor又找上了沃尔伯格，“我挑战马克·沃尔伯格，当他还是Marky Mark（沃尔伯格不到20岁时组建的乐队中，给自己起的艺名）的时候，我就能把他耳朵打下来。”











贾斯汀几个小时之前，又转发了一条暂且被称为“搞笑视频”的Youtube视频吧，配文“妈的，汤姆，这跟我想的不一样啊。”简直是明星迷惑行为大赏了，难道阿汤哥是出演了贾斯汀新歌的MV么？？



