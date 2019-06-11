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贾斯汀比伯约架阿汤哥:不打就是怕了!

UFC冠军请缨主持比赛 顺便拉沃尔伯格下水

2019-06-11 13:40:43 来源：Mtime时光网

明星迷惑行为大赏：贾斯汀·比伯约架比自己大30多岁的阿汤哥，而一个UFC冠军跳出来说自己想主持这场比赛，顺便也约马克·沃尔伯格打一架。

贾斯汀、McGregor、阿汤哥

　　时光网讯　夏天到了，天气一热，年轻人就容易飘。流行歌手贾斯汀·比伯想要“约战”汤姆·克鲁斯，具体他为什么突发奇想，咱也不知道，咱也不敢问。他挑战阿汤哥参加MMA综合格斗比赛，截止发稿时，现年57岁的阿汤哥还没有对25岁的贾斯汀的这一条“约战”进行回应。

　　而看热闹不嫌事大的是，MMA格斗者Conor McGregor表示自己想要主持这场比赛，还要跟马克·沃尔伯格打架（沃尔伯格：？？？）。



　　“我想要挑战汤姆·克鲁斯，在八角场里打一架，汤姆，如果你不打，你就是害怕了，这事儿你会永远过不去。”（这真不是贾斯汀被盗号了么？？？）贾斯汀可能对阿汤哥不太了解，他在拍电影时最著名的一点，就是几乎大部分特技与动作场景，都要自己亲身上阵，他可能真的很能打……



　　前UFC轻量级冠军McGregor对阿汤哥的“碰瓷”，大家奇文共赏一下，“如果汤姆·克鲁斯足够男人，接受这个挑战，我的公司会主持这场比赛。阿汤哥到底会不会像他在电影中的表现那样有种？请多关注！”



　　日理万机的阿汤哥到底有没有发现自己莫名被约了，我们还不知道，反正他没回应。阿汤哥没理他们，McGregor又找上了沃尔伯格，“我挑战马克·沃尔伯格，当他还是Marky Mark（沃尔伯格不到20岁时组建的乐队中，给自己起的艺名）的时候，我就能把他耳朵打下来。”



　　贾斯汀几个小时之前，又转发了一条暂且被称为“搞笑视频”的Youtube视频吧，配文“妈的，汤姆，这跟我想的不一样啊。”简直是明星迷惑行为大赏了，难道阿汤哥是出演了贾斯汀新歌的MV么？？


沃尔伯格：跟老子到底有啥关系？？

   编辑：甄比伯

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 贾斯汀·比伯 阿汤哥 汤姆·克鲁斯 马克·沃尔伯格
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