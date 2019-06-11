网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

“吃货”荷兰弟包饺子超认真的！

学糖画看变脸，汤姆赫兰德游京城不亦乐乎

2019-06-11 14:28:11 来源：Mtime时光网

主办方为“吃货”汤姆·赫兰德设计了特殊环节——包饺子，虽然经常品尝各地美食，但亲手制作却少有机会。在指导下，“蜘蛛侠”展现了灵活的手法，迅速掌握要领捏出了拥有独特风格的饺子。
　　时光网讯   即将于6月28日全国上映的暑期档超英电影《蜘蛛侠：英雄远征》，近日开启全球宣传第三站，在影迷期待已久之际，主创团队抵达北京。在发布会正式召开之前，导演乔·沃茨与“蜘蛛侠”汤姆·赫兰德先进行了愉快的“北京一日游”，学糖画、看变脸、包饺子，小蜘蛛在中国玩儿得不亦乐乎。

　　一到北京，爱吃爱玩的汤姆·赫兰德就兴奋不已，虽然此前在《复仇者联盟3：无限战争》与《蜘蛛侠：英雄归来》的宣传活动中，已经参与了两次来华宣传，不过对于中国的一切他依然充满热情。





　　昨日，导演乔·沃茨与汤姆·赫兰德来到前门北京坊，首先，观看学习了糖画制作，看到手工艺人的精湛技艺，可以瞬间制作出各种图案的糖画，汤姆·赫兰德忍不住大声赞叹，拿到蜘蛛侠形象的糖人时表现的格外开心。
 
　　接下来，汤姆·赫兰德与导演乔·沃茨还欣赏了变脸表演，看到表演者出神入化的变脸绝技，最后还令人惊喜的变出蜘蛛侠的脸，汤姆·赫兰德更是惊呼中国艺术的神奇。

　　最后，主办方为“吃货”汤姆·赫兰德设计了特殊环节——包饺子，虽然经常品尝各地美食，但亲手制作却少有机会。在指导下，“蜘蛛侠”展现了灵活的手法，迅速掌握要领捏出了拥有独特风格的饺子。

　　据悉，《蜘蛛侠：英雄远征》由导演乔·沃茨再次执导，“小蜘蛛”汤姆·赫兰德、“局长”塞缪尔·杰克逊重磅加盟，更有好莱坞实力派杰克·吉伦哈尔饰演新角色“神秘客”。玛丽莎·托梅、乔恩·费儒、赞达亚、雅各布·巴特朗等原班人马也将悉数回归。“复联4”故事全面延续，蜘蛛侠劫后重生决战千里。

   编辑：hello王小羊

关键词： 蜘蛛侠 荷兰弟 中国行
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

蜘蛛侠：英雄远征

蜘蛛侠：英雄远征 (2019)

0.0

导演：乔·沃茨

主演：汤姆·赫兰德

在线播放

汤姆·赫兰德

汤姆·赫兰德

Tom Holland

职业：演员

查看影人作品  >

乔·沃茨

乔·沃茨

Jon Watts

职业：导演 | 编剧

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

看看邱淑贞女儿的ins，感受下基因的力量

1999年出生系家中长女 形象出众神似母亲

22
沈月青春靓丽神似年轻时的邱淑贞，让人不得不感叹基因的..
2

"神奇女侠2"首曝海报变身"黄金圣斗士"

盖尔加朵光芒万丈 导演宣布不出席SDCC

11
《神奇女侠1984》首曝海报。
3

他是香港影片中最著名的悍匪

真实的“世纪贼王”比电影更复杂

一手策划惊天绑架案的张子强到底有多彪悍？
4

“星爵”与施瓦辛格爱女凯瑟琳完婚

州长滚导等亲朋好友共同见证一对新人

11
“星爵”克里斯·帕拉特和凯瑟琳·施瓦辛格走进婚姻殿堂..
5

两代凤凰女同框！"X战警：黑凤凰"全球首映

X战警全员集结 新预告凤凰女发飙毁天灭地

10
《X战警：黑凤凰》举行全球首映礼，X战警全员集结庆祝告..

查看更多