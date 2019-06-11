主办方为“吃货”汤姆·赫兰德设计了特殊环节——包饺子，虽然经常品尝各地美食，但亲手制作却少有机会。在指导下，“蜘蛛侠”展现了灵活的手法，迅速掌握要领捏出了拥有独特风格的饺子。





















昨日，导演乔·沃茨与汤姆·赫兰德来到前门北京坊，首先，观看学习了糖画制作，看到手工艺人的精湛技艺，可以瞬间制作出各种图案的糖画，汤姆·赫兰德忍不住大声赞叹，拿到蜘蛛侠形象的糖人时表现的格外开心。

接下来，汤姆·赫兰德与导演乔·沃茨还欣赏了变脸表演，看到表演者出神入化的变脸绝技，最后还令人惊喜的变出蜘蛛侠的脸，汤姆·赫兰德更是惊呼中国艺术的神奇。





最后，主办方为“吃货”汤姆·赫兰德设计了特殊环节——包饺子，虽然经常品尝各地美食，但亲手制作却少有机会。在指导下，“蜘蛛侠”展现了灵活的手法，迅速掌握要领捏出了拥有独特风格的饺子。





据悉，《蜘蛛侠：英雄远征》由导演乔·沃茨再次执导，“小蜘蛛”汤姆·赫兰德、“局长”塞缪尔·杰克逊重磅加盟，更有好莱坞实力派杰克·吉伦哈尔饰演新角色“神秘客”。玛丽莎·托梅、乔恩·费儒、赞达亚、雅各布·巴特朗等原班人马也将悉数回归。“复联4”故事全面延续，蜘蛛侠劫后重生决战千里。

编辑：hello王小羊