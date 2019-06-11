时光网讯
即将于6月28日全国上映的暑期档超英电影《蜘蛛侠：英雄远征》
，近日开启全球宣传第三站，在影迷期待已久之际，主创团队抵达北京。在发布会正式召开之前，导演乔·沃茨
与“蜘蛛侠”汤姆·赫兰德
先进行了愉快的“北京一日游”，学糖画、看变脸、包饺子，小蜘蛛在中国玩儿得不亦乐乎。
一到北京，爱吃爱玩的汤姆·赫兰德就兴奋不已，虽然此前在《复仇者联盟3：无限战争》
与《蜘蛛侠：英雄归来》的宣传活动中，已经参与了两次来华宣传，不过对于中国的一切他依然充满热情。
昨日，导演乔·沃茨与汤姆·赫兰德来到前门北京坊，首先，观看学习了糖画制作，看到手工艺人的精湛技艺，可以瞬间制作出各种图案的糖画，汤姆·赫兰德忍不住大声赞叹，拿到蜘蛛侠形象的糖人时表现的格外开心。
接下来，汤姆·赫兰德与导演乔·沃茨还欣赏了变脸表演，看到表演者出神入化的变脸绝技，最后还令人惊喜的变出蜘蛛侠的脸，汤姆·赫兰德更是惊呼中国艺术的神奇。
最后，主办方为“吃货”汤姆·赫兰德设计了特殊环节——包饺子，虽然经常品尝各地美食，但亲手制作却少有机会。在指导下，“蜘蛛侠”展现了灵活的手法，迅速掌握要领捏出了拥有独特风格的饺子。
据悉，《蜘蛛侠：英雄远征》由导演乔·沃茨再次执导，“小蜘蛛”汤姆·赫兰德、“局长”塞缪尔·杰克逊重磅加盟，更有好莱坞实力派杰克·吉伦哈尔饰演新角色“神秘客”。玛丽莎·托梅、乔恩·费儒、赞达亚、雅各布·巴特朗等原班人马也将悉数回归。“复联4”故事全面延续，蜘蛛侠劫后重生决战千里。
编辑：hello王小羊