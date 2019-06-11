时光网讯
由青年导演张太海
执导，淳于珊珊
、黎心韵
、徐丽荻莎主演的院线电影《三流勇士》
将于本周五（6月14日）上映，日前，该片曝光了终极版预告片。《三流勇士》讲述的是非主流拳击手于红兵的绝境人生：因伤病和年龄退役，但家庭生活却是一团乱麻，孑然一身的他最终在擂台上复出，仿佛制造“失败”已成为自己仅存的价值。据悉，该片由北京龙影威亚文化发展有限公司出品，肖跃文任制片人。
《三流勇士》剧照
《三流勇士》终极预告呈现了一位中年老拳击手的“颓废式”人生：离异独身，靠唯一的自由搏击技能养活自己，但由于年龄越来越大，职业生涯愈发力不从心。可是生活总是雪上加霜，女儿闯入生活，与女友关系紧张，不甘于现状又无力改变的于红兵，只能每天重复相同的日子，一次次重拳打在训练沙袋上，一步一步走向衰老。
预告片最后于红兵与遛狗大妈关于养狗的随口问答引人深思。对于老于，拳击擂台上的一刹那能定输赢，却不能定人生。老于的人生映射了底层社会小人物的生活挣扎现状，人间疾苦多，每个人都在纠结和挣扎。
《三流勇士》是文艺制片人张太海转型导演的处女作，在电影创作之初，张太海为了收集剧本素材，接受了中国最早的职业自由搏击名将康恩和董江涛的建议，做了一千多场格斗赛事的现场解说工作，对格斗行业进行了深入了解，并无心插柳，逐渐成为了格斗界的知名解说评论员。《三流勇士》在导演深入了解行业生态的基础上，有了厚积薄发的保障。