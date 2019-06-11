《三流勇士》终极预告呈现了一位中年老拳击手的“颓废式”人生：离异独身，靠唯一的自由搏击技能养活自己，但由于年龄越来越大，职业生涯愈发力不从心。





《三流勇士》工作照：导演张太海



《三流勇士》剧照





《三流勇士》剧照

《三流勇士》终极预告呈现了一位中年老拳击手的“颓废式”人生：离异独身，靠唯一的自由搏击技能养活自己，但由于年龄越来越大，职业生涯愈发力不从心。可是生活总是雪上加霜，女儿闯入生活，与女友关系紧张，不甘于现状又无力改变的于红兵，只能每天重复相同的日子，一次次重拳打在训练沙袋上，一步一步走向衰老。





预告片最后于红兵与遛狗大妈关于养狗的随口问答引人深思。对于老于，拳击擂台上的一刹那能定输赢，却不能定人生。老于的人生映射了底层社会小人物的生活挣扎现状，人间疾苦多，每个人都在纠结和挣扎。

《三流勇士》是文艺制片人张太海转型导演的处女作，在电影创作之初，张太海为了收集剧本素材，接受了中国最早的职业自由搏击名将康恩和董江涛的建议，做了一千多场格斗赛事的现场解说工作，对格斗行业进行了深入了解，并无心插柳，逐渐成为了格斗界的知名解说评论员。《三流勇士》在导演深入了解行业生态的基础上，有了厚积薄发的保障。



