视频中，两人手持对方电影宣传版，装作毫不相识，海总甚至故意把荷兰弟的名字说成“抖森”，荷兰弟只好憋住一口气冷漠面对。





视频中，两人手持对方电影宣传版，装作毫不相识，海总甚至故意把荷兰弟的名字说成“抖森”，荷兰弟只好憋住一口气冷漠面对。随后，海总开始“挑衅”提问：“为什么这部蜘蛛侠电影中没有雷神？”





荷兰弟得意的回答：“这部电影讲的是较为活跃的复仇者。”引得锤哥开启“嘲笑模式”，说自己在当地看到了蜘蛛侠的海报，只不过已经换成了杰克·吉伦哈尔，荷兰弟再次反击：“我们的电影也没什么，只不过是暑期最受期待的漫威大片嘛！”两人的互怼在荷兰弟的得意与锤哥的欢笑声中完美结束，可谓妙语连珠、笑点连连。

《蜘蛛侠：英雄远征》由导演乔·沃茨再次执导，“小蜘蛛”汤姆·赫兰德、“局长”塞缪尔·杰克逊重磅加盟！更有好莱坞实力派巨星杰克·吉伦哈尔饰演新角色“神秘客”。玛丽莎·托梅、乔恩·费儒、赞达亚、雅各布·巴特朗等原班人马也将悉数回归。“复联4”故事全面延续，蜘蛛侠劫后重生决战千里，2019年度必看漫威宇宙大片！影片将于6月28日登陆全国院线。