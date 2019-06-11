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想弟弟了吧？雷神把荷兰弟认作抖森

跨界了！黑衣人&蜘蛛侠跨宇宙同框“互怼”

2019-06-11 14:51:56 来源：Mtime时光网

视频中，两人手持对方电影宣传版，装作毫不相识，海总甚至故意把荷兰弟的名字说成“抖森”，荷兰弟只好憋住一口气冷漠面对。
　　时光网讯 暑期档超级英雄巨制《蜘蛛侠：英雄远征》即将于6月28日全国上映！期待已久的中国粉丝即将领先全球欣赏到蜘蛛侠的全新蜕变。近日，一支视频发布，视频内容竟是“锤哥”与“荷兰弟”当面互怼！虽然这次“锤哥”变身探员H宣传《黑衣人：全球追缉》，而荷兰弟却依旧属于漫威电影宇宙，为《蜘蛛侠：英雄远征》摇旗呐喊，但他们的“互怼”并没有影响兄弟感情，反而令影迷更加期待这两部新片的上映。
 
　　自《蜘蛛侠：英雄远征》全球宣传活动启动以来，主创的行程就备受粉丝与媒体关注。近日，一段有趣的宣传采访视频曝出，内容竟是“锤哥” 克里斯·海姆斯沃斯与“荷兰弟”汤姆·赫兰德现场互怼！此时的锤哥是《黑衣人：全球追缉》中的探员H，面对“小蜘蛛”荷兰弟，他“毫不留情”的开启“轻蔑”模式，而荷兰弟也绝不服输极力应对，两人戏精上身，简直让人怀疑这对兄弟为宣传各自电影而反目，又忍不住被他们逗得前仰后合。

　　视频中，两人手持对方电影宣传版，装作毫不相识，海总甚至故意把荷兰弟的名字说成“抖森”，荷兰弟只好憋住一口气冷漠面对。随后，海总开始“挑衅”提问：“为什么这部蜘蛛侠电影中没有雷神？”

　　荷兰弟得意的回答：“这部电影讲的是较为活跃的复仇者。”引得锤哥开启“嘲笑模式”，说自己在当地看到了蜘蛛侠的海报，只不过已经换成了杰克·吉伦哈尔，荷兰弟再次反击：“我们的电影也没什么，只不过是暑期最受期待的漫威大片嘛！”两人的互怼在荷兰弟的得意与锤哥的欢笑声中完美结束，可谓妙语连珠、笑点连连。
  
　　《蜘蛛侠：英雄远征》由导演乔·沃茨再次执导，“小蜘蛛”汤姆·赫兰德、“局长”塞缪尔·杰克逊重磅加盟！更有好莱坞实力派巨星杰克·吉伦哈尔饰演新角色“神秘客”。玛丽莎·托梅、乔恩·费儒、赞达亚、雅各布·巴特朗等原班人马也将悉数回归。“复联4”故事全面延续，蜘蛛侠劫后重生决战千里，2019年度必看漫威宇宙大片！影片将于6月28日登陆全国院线。

   编辑：汀

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关键词： 蜘蛛侠：英雄远征
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