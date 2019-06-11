这一成绩格外显眼，因为这不仅让他成为了这个奖项类别中，第一个获奖的黑人；也是第一个在同一年中，同时在制片、编剧和导演都拿下提名的黑人，而这仅仅是皮尔所执导的第一部电影！！











“基和皮尔”





至此，你以为听到的只是两位黑人喜剧演员，由于彼此之间良好的化学反应，不断带给观众们笑点的故事么？然而画风一转，2017年，皮尔的导演处女作电影《逃出绝命镇》公映之后让人们大吃一惊——这还是我们所熟悉的那个谐星么？他怎么也来拍电影了？99%的烂番茄新鲜度赫然在握，4500万美元的制片成本换来2.55亿美元的全球票房，可谓票房口碑双开花的典范了。







兄弟俩就连《冰血暴》都是一起客串的













短短几年时间，皮尔就从那个在喜剧小品节目中担任主演的知名喜剧人，转型成了一位广受尊敬的新生代电影导演。新作《我们》是部看得人胆战心惊的恐怖惊悚片，也彰显了导演的野心，情节里充满了对社会的评论。







《我们》