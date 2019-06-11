网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

乔丹·皮尔：喜剧与恐怖两不误

出道十几年后突然转型 黑人喜剧咖变导演

2019-06-11 14:57:46 来源：Mtime时光网

喜剧演员"基和皮尔"

变身恐怖片"逃出绝命镇"大导

彻底退居幕后

喜剧与恐怖片联系紧密

波兰斯基影响巨大

美国没有永远是好人!

露皮塔一人饰两角

关键词："蟑螂"与"女王"

由喜剧演员成功转型为恐怖片导演的乔丹·皮尔，坦诚地接受了时光网记者的采访，讲述了他探究人们内心深处黑暗恐惧的过程，以及聊到了喜剧片和恐怖片之间的联系。
　　时光网洛杉矶讯　在2018年的奥斯卡颁奖典礼上，有这样一部影片格外显眼——导演乔丹·皮尔《逃出绝命镇》身为恐怖片，却在一向并不“照顾”这个类别影片的学院奖上，获得了 “最佳影片”、“最佳导演”与“最佳男主”的提名，以及“最佳原创剧本”的小金人。

　　这一成绩格外显眼，因为这不仅让他成为了这个奖项类别中，第一个获奖的黑人；也是第一个在同一年中，同时在制片、编剧和导演都拿下提名的黑人，而这仅仅是皮尔所执导的第一部电影！！


Photo courtesy of Hollywood Foreign Press Association / Armando Gallo

　　虽然《逃出绝命镇》是电影处女作，然而皮尔入行可有些年头了。黑白混血的皮尔今年40岁整，出生在纽约，自2002年起就开始在喜剧俱乐部表演，之后陆陆续续在各种美剧中露面。在他参演的第一部美剧《疯狂电视秀》中，皮尔认识了自己日后将合作无数次的搭档——吉甘-迈克尔·凯

　　两位黑人兄弟在2012年组成了搭档“基和皮尔”（Key and Peele，又译“凯和皮尔”），携手拍了同名喜剧，还拍了不少搞笑小视频。2016年，皮尔和凯一起为喜剧电影《基努猫》出任了主演和制片（皮尔还是该片编剧之一），这也是两人在大银幕上第一次以如此重要的身份合作，虽然他们之前也在电影中同框过。


“基和皮尔”

　　至此，你以为听到的只是两位黑人喜剧演员，由于彼此之间良好的化学反应，不断带给观众们笑点的故事么？然而画风一转，2017年，皮尔的导演处女作电影《逃出绝命镇》公映之后让人们大吃一惊——这还是我们所熟悉的那个谐星么？他怎么也来拍电影了？99%的烂番茄新鲜度赫然在握，4500万美元的制片成本换来2.55亿美元的全球票房，可谓票房口碑双开花的典范了。


兄弟俩就连《冰血暴》都是一起客串的

　　导演事业如此成功，2018年年初，皮尔宣布不再当演员，专心转战幕后，创作了美剧《最后的大佬》，还成为了斯派克·李《黑色党徒》的联合制片人，以及为各种各样的平台合作新内容。

　　皮尔的第二部导演作品《我们》依然发挥稳健，2000万美元的预算，全球票房和前作一模一样，还是2.55亿美元，让人赞叹他的吸金功力。皮尔还翻拍了新版选集美剧《新阴阳魔界》，并在其中充当了“旁白”的角色。

　　短短几年时间，皮尔就从那个在喜剧小品节目中担任主演的知名喜剧人，转型成了一位广受尊敬的新生代电影导演。新作《我们》是部看得人胆战心惊的恐怖惊悚片，也彰显了导演的野心，情节里充满了对社会的评论。


《我们》

　　最近，时光网记者有机会在洛杉矶采访到了皮尔，这位多才多艺的导演讲述了自己的创作过程，他认为的喜剧与恐怖两种类型片之间的相似之处，以及与露皮塔·尼永奥合作的感受等等，采访过程坦诚而深入。

作者：Brent Simon,甄甏甏   编辑：甄甏甏

查看全文 ∨

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 乔丹·皮尔 我们 BrentSimon

相关文章

会员评论 (0)

发表

相关电影/影人

乔丹·皮尔

乔丹·皮尔

Jordan Peele

职业：演员 | 编剧 | 制作人 | 导演

查看影人作品  >

我们

我们 (2019)

7.1

导演：乔丹·皮尔

主演：露皮塔·尼永奥

在线播放

本周热读

1

看看邱淑贞女儿的ins，感受下基因的力量

1999年出生系家中长女 形象出众神似母亲

22
沈月青春靓丽神似年轻时的邱淑贞，让人不得不感叹基因的..
2

"神奇女侠2"首曝海报变身"黄金圣斗士"

盖尔加朵光芒万丈 导演宣布不出席SDCC

11
《神奇女侠1984》首曝海报。
3

他是香港影片中最著名的悍匪

真实的“世纪贼王”比电影更复杂

一手策划惊天绑架案的张子强到底有多彪悍？
4

“星爵”与施瓦辛格爱女凯瑟琳完婚

州长滚导等亲朋好友共同见证一对新人

11
“星爵”克里斯·帕拉特和凯瑟琳·施瓦辛格走进婚姻殿堂..
5

两代凤凰女同框！"X战警：黑凤凰"全球首映

X战警全员集结 新预告凤凰女发飙毁天灭地

10
《X战警：黑凤凰》举行全球首映礼，X战警全员集结庆祝告..

查看更多