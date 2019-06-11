时光网洛杉矶讯
在2018年的奥斯卡颁奖典礼上，有这样一部影片格外显眼——导演乔丹·皮尔
的《逃出绝命镇》
身为恐怖片，却在一向并不“照顾”这个类别影片的学院奖上，获得了 “最佳影片”、“最佳导演”与“最佳男主”的提名，以及“最佳原创剧本”的小金人。
这一成绩格外显眼，因为这不仅让他成为了这个奖项类别中，第一个获奖的黑人；也是第一个在同一年中，同时在制片、编剧和导演都拿下提名的黑人，而这仅仅是皮尔所执导的第一部电影！！
Photo courtesy of Hollywood Foreign Press Association / Armando Gallo
虽然《逃出绝命镇》是电影处女作，然而皮尔入行可有些年头了。黑白混血的皮尔今年40岁整，出生在纽约，自2002年起就开始在喜剧俱乐部表演，之后陆陆续续在各种美剧中露面。在他参演的第一部美剧《疯狂电视秀》
中，皮尔认识了自己日后将合作无数次的搭档——吉甘-迈克尔·凯
。
两位黑人兄弟在2012年组成了搭档“基和皮尔
”（Key and Peele，又译“凯和皮尔”），携手拍了同名喜剧，还拍了不少搞笑小视频。2016年，皮尔和凯一起为喜剧电影《基努猫》
出任了主演和制片（皮尔还是该片编剧之一），这也是两人在大银幕上第一次以如此重要的身份合作，虽然他们之前也在电影中同框过。
“基和皮尔”
至此，你以为听到的只是两位黑人喜剧演员，由于彼此之间良好的化学反应，不断带给观众们笑点的故事么？然而画风一转，2017年，皮尔的导演处女作电影《逃出绝命镇》公映之后让人们大吃一惊——这还是我们所熟悉的那个谐星么？他怎么也来拍电影了？99%的烂番茄新鲜度赫然在握，4500万美元的制片成本换来2.55亿美元的全球票房，可谓票房口碑双开花的典范了。
兄弟俩就连《冰血暴》都是一起客串的
皮尔的第二部导演作品《我们》
依然发挥稳健，2000万美元的预算，全球票房和前作一模一样，还是2.55亿美元，让人赞叹他的吸金功力。皮尔还翻拍了新版选集美剧《新阴阳魔界》
，并在其中充当了“旁白”的角色。
短短几年时间，皮尔就从那个在喜剧小品节目中担任主演的知名喜剧人，转型成了一位广受尊敬的新生代电影导演。新作《我们》是部看得人胆战心惊的恐怖惊悚片，也彰显了导演的野心，情节里充满了对社会的评论。
《我们》
最近，时光网记者有机会在洛杉矶采访到了皮尔，这位多才多艺的导演讲述了自己的创作过程，他认为的喜剧与恐怖两种类型片之间的相似之处，以及与露皮塔·尼永奥合作的感受等等，采访过程坦诚而深入。