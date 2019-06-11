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揭秘“大小谎言”如何请到梅丽尔斯特里普

独家专访妮可基德曼:跟她合作就像在天堂一样

2019-06-11 15:09:30 来源：Mtime时光网

时光网与妮可·基德曼聊了聊揽获诸多奖项的神剧——《大小谎言》的回归。她独家揭秘了请到演技女神梅丽尔·斯特里普的内幕：梅丽尔根本没读剧本就直接签约了，被妮可认为是“拿职业生涯做赌注”。

　　时光网特稿   《大小谎言》于2017年2月首播，随后一路杀进金球奖和艾美奖并大放光彩。剧集刚开播时，估计没什么人相信它会在文化领域溅起这么大的水花。但HBO看到了这部剧与众不同的潜力，让《大小谎言》成为现象级剧集。

正式预告片

　　本剧根据莉安·莫里亚蒂的同名谋杀悬疑小说改编，讲述了一个海滨富人小镇中，有一群小孩的母亲一直在引导，甚至有时主动使社区中的八卦风气延续着。

　　毋庸置疑，这部剧的卡司阵容相当豪华，但题材在很多人看来，缺乏大众吸引力——这是一部相当注重情绪的剧集，秘密恋情、羞耻、家庭暴力的深远影响以及这些如何影响一个家庭，都是探讨的问题。

　　如今第二季让前作主要卡司再聚首——包括瑞茜·威瑟斯彭谢琳·伍德蕾劳拉·邓恩佐伊·克拉维兹亚当·斯科特詹姆士·塔珀——讲述了这一帮朋友（或有时“亦敌亦友”）对待一场令人震惊的群体暴力事件后的余波。

照片由好莱坞外国记者协会Armando Gallo提供

　　妮可·基德曼也自然回归饰演瑟莱斯特，她那家暴的丈夫佩里（亚历山大·斯卡斯加德饰）在上一季的结尾死了。

　　最近在纽约，时光网有幸见到了妮可。这位一直都和蔼友好的女演员边喝着茶水，边与我们分享了《大小谎言》的社会影响、梅丽尔·斯特里普的加盟、第二季中粉丝们可以期待的部分以及在现实生活中，她本人的名气对自己孩子的影响。

对话妮可·基德曼


本文作者与妮可合影（供图Magnus Sundholm

Mtime：在这一季中，你会怎样描述瑟莱斯特的经历？

妮可·基德曼：我想很多人都希望瑟莱斯特被治愈，但我真的觉得这几集对我们这些角色都是治愈的过程——对于瑟莱斯特来说，肯定有许多痛苦，当然，还有秘密。对我来说，去刻画她这个过程很重要。

　　因为当你谈到虐待的时候，那是有模式可循的，而且你需要大量的努力去看清这个模式，并搞清楚为什么你一开始会选择虐待，怎么去打破那个模式，从而使自己变得健康。我觉得她对佩里的依恋很深，所以才能让他那样暴虐地对待自己。这也从另一方面给她带来了创伤。



Mtime：虽然《大小谎言》只是部电视剧，但你觉不觉得看角色处理创伤后遗症时，甚至有放松精神的功效？

妮可·基德曼：有人最近跟我说，看到这些女性角色回归，他们很开心，也准备好迎接她们了。我觉得没有什么比听到这更让人高兴了，因为你知道他们是因为投入了很多情感才会这么说的，他们想跟这些角色一同踏上旅程。

　　这一季中，他们得扛着一些秘密（关于佩里真正的遭遇）的重担；如果其中一个人垮了，那么整个团体就会崩塌，这其实是个不错的开头。同样，现在是引导未来关系的重要时刻，你会对伴侣隐瞒一些事情，不告诉他们真相，这些又会产生怎样的影响呢？

　　谢琳和我现在处在一个奇怪的境地，我们的三个孩子有着同一个父亲。我最喜欢的瑟莱斯特的一场戏是第一集，当我问简（谢琳的角色）为什么不接受佩里的财产时，因为那就是瑟莱斯特的核心。瑟莱斯特试图以某种方法治愈简和她的儿子基吉，她说：“瞧，我搞定了。我会确保他得到妥善的照顾。”

　　但简并不想要那些钱。所以我们得以一种奇怪的方式共同抚养三个男孩，而男孩们也得学会如何与彼此成为兄弟。小孩子们的世界很简单，但我们成人显然要复杂得多。

　　这种题材其实特别好，与当下的话题性问题契合度很高。瑟莱斯特也正处理着对佩里的依赖，这始终都存在。即使他已经死了，她现在也只看到其好的那一面，她仍会被他吸引，这其实很令人心碎——但又非常真实。我希望我没有剧透任何东西。（笑）



Mtime：梅丽尔·斯特里普的加盟出乎人意料，因为她很久没有拍过电视剧了。这是怎么实现的？

妮可·基德曼：我认识梅丽尔很多年了。这回，梅丽尔根本没读剧本——她直接就签合同了，因为她想支持我们。我觉得这简直是无与伦比的。她这是拿自己的职业生涯做赌注，并跟我们说：“好吧，我不用确切知道这会怎么展开，我只想成为其中一员，并支持你们。”

　　在她这么做后不久，第二季也很快变为了现实。突然，全世界的新闻都在报道，梅丽尔·斯特里普要加盟《大小谎言 第二季》啦。所以她的参与本身就给予了我们太多。

　　事实上，莉安·莫里亚蒂在写小说时给那个角色命名玛丽·露易丝（Mary Louise），而这正是梅丽尔的本名；我们以前都不知道，但莉安知道。然后莉安说：“我希望由梅丽尔·斯特里普（来出演这个角色）。”瑞茜（威瑟斯彭）和我就说：“我们可请不来梅丽尔·斯特里普，事情通常不是这么操作的，莉安。”（笑）

　　但相当奇怪的是，我们在赢得金球奖的前一天晚上讨论过这事儿后就给她发了邮件，第二天她就回：“这是不是意味着我必须得来了？”（笑）她在第二天就签约了。我那天回《无间炼狱》的片场工作，然后给瑞茜打电话：“这是真的吗？她给我们回信说她加入了，真的吗？！”我们打给她经纪人，他说：“是的，她加盟了。”这就是这件事发生的全过程。



Mtime：你之前曾与她合作过（《时时刻刻》），你怎样评价作为演员的梅丽尔？

妮可·基德曼：作为演员，她一来，就没人敢称第一了。要我说她就是女王，因为她确实是。她有个几乎整个职业生涯都在跟着她的发型化妆师，而且她一到片场，就已经熟记所有台词，完全准备就绪了——她完全没有任何架子。她只管工作，并对此充满活力，然后说：“好了，咱们去吃口东西，或者出去走走。”然后她回家，睡一个好觉，回来继续工作。

　　她的演技、自律还有才华，都是她坐上今天这个位置的原因。她并不会流连于自己任何一项成就，我最爱说这一点，因为她现在处在一个别人几乎爬不上的舞台，她本可以轻而易举地上下自如，并给出完美的表演。但她没有那样做。当你跟她对戏，她会倾听、思考然后做出改变。所以对我来说，跟她合作就像在天堂一样，我也会毫不犹豫地跟她一起做任何事。



Mtime：根据我看过的第一集，可以说瑟莱斯特和玛丽·露易丝对事情的看法并不一致。你会怎样形容她们的这种不合？这是否都是因为玛丽·露易丝对佩里死因的怀疑？

妮可·基德曼：这跟她们各自处理悲伤和失去的方法有关。提到家庭，我们都在一个悲伤和创伤的状态，但那受到很多不同东西的影响。对每个角色来说，都有被更深层挖掘的不同故事线，这也是我引以为豪的——剧中的每个女性角色都能有很深刻的个人探寻。

Mtime：你和你现实生活中的婆婆关系如何？

妮可·基德曼：我会说，我爱我的婆婆Marienne！（笑）她还住在昆士兰，但我每次见她都会说：“我的天，Sunday（我的大女儿）太像你了！”凯斯（厄本）长得也很像他妈妈。（笑）

作者：Brent Simon   编辑：hello王小羊

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 大小谎言第二季 妮可基德曼 梅丽尔斯特里普 BrentSimon

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