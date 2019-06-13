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乔治克鲁尼独家访谈《第二十二条军规》

“老年人做决定，年轻人去送死，这很荒谬”

2019-06-13 10:24:35 来源：Mtime时光网

美剧版《第二十二条军规》正在hulu平台播出，担任制作人并自导自演该剧的乔治·克鲁尼日前接受了时光网的独家专访，分享参与的多部战争题材作品的真正原因以及自己老派的生活习惯。

乔治·克鲁尼《第二十二条军规》剧照

　　时光网讯 美剧版《第二十二条军规》正在hulu平台播出，担任制作人并自导自演该剧的乔治·克鲁尼日前接受了我们的独家专访，分享他参与制作这部战争讽刺剧的私人体验。

      《第二十二条军规》脱胎于约瑟夫·海勒的同名讽刺文学经典。剧集背景设置在二战欧洲战场，一名美国空军轰炸员约塞连过得很挣扎，让他真正苦恼的并不是敌人，而是自己人。自己的军队不断增加任务量，令他苦不堪言。

　　采访中，克鲁尼谈到他近年参与的多部战争题材作品的真正原因，认为吸引他的并非战争元素，而是“老年人做决定，年轻人上战场送死的荒谬性”。

Mtime：你之前拍过《盟军夺宝队》《以眼杀人》《夺金三王》，这些都是带讽刺元素的战争片，这类题材是否特别吸引你？

乔治·克鲁尼：我很喜欢这个……我觉得我们应该多探讨老年人做决定，年轻人上战场送死的荒谬性，这是一件非常荒谬、奇怪的事情，我很喜欢探讨这个问题。

Mtime：《第二十二条军规》是一部经典小说，很有影响力，全美的高中生大学生都读过这部小说，你是否也想留下一些有影响的东西？

乔治·克鲁尼：当然，任何拍电影的人，任何干这一行的人，都必须思考哪些东西能做到不只是在开画周末昙花一现，我的电影生涯一直都在努力打造这样的作品，我们也是抱着这种态度拍摄《晚安好运》的，你肯定会思考这些问题，我有幸能做这些决定，但大部分人没有这个权力，我很清楚他们的境遇，因为我也是这样过来的，所以我确实会关注这个问题。

正式预告

Mtime：你饰演的谢斯考夫有咆哮和跳舞的镜头，感觉就是为了制作gif动图而拍摄的镜头

乔治·克鲁尼：这个跳舞的动作肯定会被恶搞

Mtime：没错，你自己有没有什么特别喜欢的乔治克鲁尼动图？会发给朋友的那种？

乔治·克鲁尼：不会，我不会发动图，举个例子，我写东西是在IBM电动打字机上打字，因为我喜欢那种啪啪啪的声音，通过更换打字球来切换字体，所以我这个人有点过时，我会玩iphone，但我很少发动图，我也看过一些动图，有一个《十一罗汉》系列里的动图很流行，它们很搞笑，我看了也会笑。


Mtime：谢斯考夫特别喜欢游行，你自己有没有什么特别难忘的游行经历？

乔治·克鲁尼：有的，我记得当年拍一部名叫《姐妹》的电视剧，他们要我参加好莱坞的圣诞游行，我站在花车上，另外两三个演员也在，当时我们都没什么名气，围观群众都不知道我们是谁，突然我们的花车坏了，我们得把花车推出游行队伍，我们都下车推花车，然后搭上别人的花车，那是最惨的游行体验，自己推花车。

Mtime：你们是搞后勤的

乔治·克鲁尼：我们是搞后勤的

   编辑：Joker

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关键词： 乔治·克鲁尼 二十二条军规
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