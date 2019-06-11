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爆款预订！《阿拉丁》日本开画票房惊人

超"美女与野兽" 与黄金周开画"复联4"相当

2019-06-11 15:36:11 来源：Mtime时光网

迪士尼真人版《阿拉丁》日本开画，成绩好过2017年的“爆款”《美女与野兽》，又一部又唱又跳的真人童话要在日本爆了。
　　时光网讯 6月8日-9日的日本周末票房成绩公布。迪士尼真人版《阿拉丁》开画，果不其然，这种又唱又跳、梦幻浪漫的真人童话是日本人的菜。影片首周末两日吸引76.6万人次观看，拿下11.22亿日元，比2017年公映的迪士尼真人版《美女与野兽》同期还高出5.3%

　　2017年上映的《美女与野兽》当年在日本拿下124亿日元票房，是年度票房冠军。

　　算上开画当天，《阿拉丁》开画首周共吸引96万人次观看，拿下14亿日元票房，与黄金周期间开画的《复仇者联盟4》首周成绩相当

　　说到迪士尼动画在日本的“开挂”之路，可追溯到2014年的《冰雪奇缘》。该片获得连续16周票房榜冠军，累计票房255亿日元（16.3亿人民币），跻身日本影史季军。

　　《冰雪奇缘》之后，数部类似的迪士尼梦幻童话都获得票房佳绩，包括2015年《灰姑娘》，以及2017年的《美女与野兽》。以目前的势头来看，《阿拉丁》将成为迪士尼在日本的又一部“爆款”之作。



　　有了《冰雪奇缘》的成功案例，迪士尼在一定程度上摸清了日本观众的喜好——重视日语配音版，因为这是票房主要来源；重视音乐，日本配音演员不仅配台词，还要演唱片中歌曲、主题曲。

《阿拉丁》日语配音版预告

　　此次《阿拉丁》找来年轻艺人中村伦也（阿拉丁）和木下晴香（茉莉公主）配主角、唱歌，老牌声优山寺宏一和（神灯精灵）和老牌男星北村一辉（贾方）保驾护航。

　　另外，巨星威尔·史密斯也亲自奔赴日本，为影片宣传。




　　这周，创下35部哥斯拉电影最高开画纪录的《哥斯拉：怪兽之王》退居次位，周末两日再拿下3.72亿日元票房，累计票房突破17亿日元。



　　长泽雅美主演、在中国取景的《行骗天下：剧场版》周末再拿下2.06亿日元，累计票房突破22亿日元。

　　以中国的春秋战国时期为舞台的漫改大片《王者天下》走长线，虽然从未登顶，但上映到第8周还在第6位，与它同期上映的《柯南》《复联》都已在它之下。影片累计吸引401万人次观看，票房突破53亿日元，无疑是近年来最成功的漫改真人片。

　　另外，《大侦探皮卡丘》累计27亿日元；《名侦探柯南：绀青之拳》累计89亿日元，距离前作《名侦探柯南：零的执行人》（91.8亿日元）还有2亿多的距离。

6月8日-9号日本周末票房前十



   编辑：飒飒

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关键词： 迪士尼 日本票房 真人童话 歌舞 日语 日本周末票房
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