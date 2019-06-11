时光网讯
6月8日-9日的日本周末票房成绩公布。迪士尼真人版《阿拉丁》
开画，果不其然，这种又唱又跳、梦幻浪漫的真人童话是日本人的菜。影片首周末两日吸引76.6万人次观看，拿下11.22亿日元，比2017年公映的迪士尼真人版《美女与野兽》同期还高出5.3%
。
2017年上映的《美女与野兽》
当年在日本拿下124亿日元票房，是年度票房冠军。
说到迪士尼动画在日本的“开挂”之路，可追溯到2014年的《冰雪奇缘》
。该片获得连续16周票房榜冠军，累计票房255亿日元（16.3亿人民币），跻身日本影史季军。
有了《冰雪奇缘》
的成功案例，迪士尼在一定程度上摸清了日本观众的喜好——重视日语配音版，因为这是票房主要来源；重视音乐，日本配音演员不仅配台词，还要演唱片中歌曲、主题曲。
这周，创下35部哥斯拉电影最高开画纪录的《哥斯拉：怪兽之王》
退居次位，周末两日再拿下3.72亿日元票房，累计票房突破17亿日元。
以中国的春秋战国时期为舞台的漫改大片《王者天下》
走长线，虽然从未登顶，但上映到第8周还在第6位，与它同期上映的《柯南》《复联》都已在它之下。影片累计吸引401万人次观看，票房突破53亿日元，无疑是近年来最成功的漫改真人片。
6月8日-9号日本周末票房前十