1945年出生于德国杜塞尔多夫的维姆·文德斯
在世界影坛上拥有举足轻重的地位和代表。凭借自己独具魅力的作品曾多次荣获戛纳、柏林、威尼斯等国际一流电影节的大奖，与法斯宾德、施隆多夫和赫尔措格并称为“德国新电影四杰”，是二十世纪70年代“新德国电影运动(New German Cinema)”的代表人物之一。在他的著名电影作品包括《德州巴黎》
、《美国朋友》
、《柏林苍穹下》
、《直到世界末日》
中，流浪与疏离成为文德斯电影永远的主角，文德斯也籍由这两个元素在银幕上创造出一个个充满诗意与虚空感的世界。
今年的5月17日至6月30日，北京德国文化中心·歌德学院（中国）和中国电影资料馆在文德斯基金会的支持下，共同主办文德斯先生在中国的首次大型电影专题回顾活动。
这次的专题回顾将会展映21部文德斯的影片，涵盖了他各个时期的代表作品，其中包括名作《咫尺天涯》《柏林苍穹下》《德克萨斯的巴黎》等等，其中，《柏林苍穹下》曾荣获1987年第40届戛纳国际电影节最佳导演奖。
本期时光电影课为你呈现5月21日《柏林苍穹下》映后见面会的精彩问答环节，文德斯在现场回忆了电影创作初衷和一些精彩的幕后故事，现场还请到北京大学教授大旗虎皮（李洋）参与对谈，详情请点击观看！
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