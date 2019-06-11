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今年的5月17日至6月30日，北京德国文化中心·歌德学院（中国）和中国电影资料馆在文德斯基金会的支持下，共同主办文德斯先生在中国的首次大型电影专题回顾活动。





这次的专题回顾将会展映21部文德斯的影片，涵盖了他各个时期的代表作品，其中包括名作《咫尺天涯》《柏林苍穹下》《德克萨斯的巴黎》等等，其中，《柏林苍穹下》曾荣获1987年第40届戛纳国际电影节最佳导演奖。









本期时光电影课为你呈现5月21日《柏林苍穹下》映后见面会的精彩问答环节，文德斯在现场回忆了电影创作初衷和一些精彩的幕后故事，现场还请到北京大学教授大旗虎皮（李洋）参与对谈，详情请点击观看！







