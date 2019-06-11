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连奥运冠军都二刷，“绝杀东京”我看行

《绝杀慕尼黑》不仅是电影，还是一针“兴奋剂”

2019-06-11 15:54:56 来源：Mtime时光网

《绝杀慕尼黑》 在北京举办了业内观影，行业大佬、奥运冠军等大咖都来到现场打call。


　　时光网讯  6月10日，俄罗斯影史本土票房冠军《绝杀慕尼黑》 在北京举办了业内观影，行业大佬、奥运冠军等大咖都来到现场打call。影片将于6月13日登陆全国各大院线，各大购票平台均已开启预售。



　　万达影视集团总裁兼万达电影总裁曾茂军激动的表示：“虽然我是第四次看这部电影，但是依然觉得很好看很燃。因为它不仅仅是一部电影，还可以让人相信‘相信’的力量，相信自己的团队。这部影片一定可以为团队带来超燃的斗志，一定要看！”



　　奥运会射击双料冠军杨凌也特意前来“二刷”，他对电影赞不绝口。“即使是第二次看电影，还是情不自禁的热泪盈眶。这部电影让我燃起了胜利的欲望，燃起了对团队的信心，也燃起我的爱国之心。希望所有的人都来看这部电影，让这种‘燃’的精神得以传递，希望我们的奥运健儿能够在明年的奥运会上绝杀东京！”



　　中国新生代导演杜粮也到场分享了对电影的感悟：“它是一部与众不同的电影，甚至它其实是一部讲‘爬人生这座山’的电影。为了最美好的风景，我们也一定要坚持到最后一秒。就像人生一样，我们可能会遇到一些挫折，当我们面对绝望时就需要这样一部‘治愈’的电影，让人燃起斗志。” 




　　更有观众表示：“我认为电影比《摔跤吧！爸爸》更感动更燃，因为这是一部浓缩了人生精华的电影。”在现场看过电影的女性观众也被打动：“被一位看了十二遍的朋友推荐来看，果然没有让人失望，我相信如果这种精神让全国十四亿都燃到的话，一定是非常强大的力量。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 绝杀慕尼黑
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