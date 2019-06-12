《偷心女盗》只有虚无的空壳子，却没有可以与之匹配的机智才华。









虽然影片色彩鲜艳，还有很多美丽的景色，但这部令人一刻都不消停的电影总充斥着刻意营造的热情洋溢，活力四射的感觉，本来它只是一部虽然不好看，但跟朋友一起打发时间看看也无妨的电影，现在却成了一团无聊透顶的乱麻，让你看得直生气。





故事围绕着潘妮·拉斯特（由威尔森饰演，她也是该片的制片人之一）展开，她是一个健谈的，还处于工薪阶层的骗子。她遇到了另一个骗子约瑟芬·切斯特菲尔德（安妮·海瑟薇 饰），她是个上流社会的女人，正要到法国蓝色海岸那边去搞定几个富豪。约瑟芬准确地猜出了潘妮的行骗手段，又不想跟她一路，但潘妮追踪到了约瑟芬，恳求她收自己为徒。

















这方面最令人讨厌的——也是最令人沮丧的时刻，因为电影在那一刻从无聊变成了痛苦——是硬凑的一段训练蒙太奇，就在约瑟芬同意收下潘妮为徒的情节之后，上一段说到的情节之前。





这段蒙太奇既缺乏想象力，也没有认真地深挖角色，无法令人信服。只是在重复一些廉价、老套的肢体搞笑（约瑟芬教她的新徒弟练习飞刀，还让她跑步并很笨拙地跳越障碍），对剧情或角色来说根本没有任何意义。这种试图让威尔森出糗搞怪的喜剧桥段，是今年目前为止最愚蠢的电影情节之一。





在饰演这个矫揉造作的约瑟芬时，海瑟薇的表演总是有一种特定的优雅，不断冒出各种戏剧学院的腔调。而威尔森在自己首次担任制片人的电影里，尽职尽责地吃遍了每一场戏，毕竟她的角色就是这样的设定；在一段更个人化的情节中，潘妮试图表达她对自己所作所为的后悔与怀疑，这里似乎暗示还有一群像她一样的人藏在更深处，但《偷心女盗》并没有展现这部分情节。



















但很遗憾，《偷心女盗》只有虚无的空壳子，却没有可以与之匹配的机智才华。