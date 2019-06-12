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《偷心女盗》影评：一团无聊透顶的乱麻

安妮海瑟薇角色娇柔造作 情节太过老套

2019-06-12 12:40:14 来源：Mtime时光网

《偷心女盗》只有虚无的空壳子，却没有可以与之匹配的机智才华。
　　
时光网讯　把1988年的电影《偷心大少》（该片本身翻拍自1964年的电影《闺中趣事》）做一下转变，就变成了犯罪喜剧片《偷心女盗》。

　　由瑞贝尔·威尔森安妮·海瑟薇主演的这部电影很难看——观影时的感觉就好像你正在坐长途飞机，邻座的人却非常聒噪，说个不停，你坐在旁边避无可避，他还一直给你讲无聊透顶的笑话，沉闷乏味的故事，却以为自己特别风趣幽默，也不知道出于什么原因，即便你礼貌地表示不想再听，不感兴趣，他也会忽略你的反应。

　　虽然影片色彩鲜艳，还有很多美丽的景色，但这部令人一刻都不消停的电影总充斥着刻意营造的热情洋溢，活力四射的感觉，本来它只是一部虽然不好看，但跟朋友一起打发时间看看也无妨的电影，现在却成了一团无聊透顶的乱麻，让你看得直生气。

　　故事围绕着潘妮·拉斯特（由威尔森饰演，她也是该片的制片人之一）展开，她是一个健谈的，还处于工薪阶层的骗子。她遇到了另一个骗子约瑟芬·切斯特菲尔德（安妮·海瑟薇 饰），她是个上流社会的女人，正要到法国蓝色海岸那边去搞定几个富豪。约瑟芬准确地猜出了潘妮的行骗手段，又不想跟她一路，但潘妮追踪到了约瑟芬，恳求她收自己为徒。

　　后来，她们都遇到了托马斯·韦斯特博格（艾利克斯·夏普 饰），一个倒霉的科技奇才，他卖出了自己的第一台电脑，现在他在城里寻找外国合伙人，一起开展下一个雄心勃勃的项目。作为竞争的一部分，潘妮和约瑟芬决定展开一场对决，看谁能获得托马斯的信任。最后，潘妮有点喜欢托马斯了，但这时这两个女人却发现他可能并不是看起来那么简单。

　　从一开始《偷心女盗》就显得缺乏内在逻辑和规则。电影里有一段戏是潘妮在约瑟芬的教导下，协助她蒙骗想要娶约瑟芬为妻的德州石油富商霍华德·培根（迪恩·诺里斯 饰，曾出演《绝命毒师》）。潘妮假装成约瑟芬的姐姐，装成精神不正常的样子，约瑟芬说自己很爱姐姐，无法与姐姐分开。这个诈骗计划意在让霍华德退缩，从而毁掉婚约，把婚戒和其他财物留给她们。

　　电影的设计是让约瑟芬同时对好几个男人用这招，但同时又让约瑟芬在相当长，长到可笑的一段时间内保持贞洁（要知道她没跟这些男人中的任何一个上床），这样的安排使得《偷心女盗》一看就不是一部严谨的电影。电影的“喜剧性”并没有扎根在可信的人物或情节上——尽管电影强调了人物背景——反而只用一些陈词滥调的夸张“搞怪”强行推动剧情发展。

　　这方面最令人讨厌的——也是最令人沮丧的时刻，因为电影在那一刻从无聊变成了痛苦——是硬凑的一段训练蒙太奇，就在约瑟芬同意收下潘妮为徒的情节之后，上一段说到的情节之前。

　　这段蒙太奇既缺乏想象力，也没有认真地深挖角色，无法令人信服。只是在重复一些廉价、老套的肢体搞笑（约瑟芬教她的新徒弟练习飞刀，还让她跑步并很笨拙地跳越障碍），对剧情或角色来说根本没有任何意义。这种试图让威尔森出糗搞怪的喜剧桥段，是今年目前为止最愚蠢的电影情节之一。

　　在饰演这个矫揉造作的约瑟芬时，海瑟薇的表演总是有一种特定的优雅，不断冒出各种戏剧学院的腔调。而威尔森在自己首次担任制片人的电影里，尽职尽责地吃遍了每一场戏，毕竟她的角色就是这样的设定；在一段更个人化的情节中，潘妮试图表达她对自己所作所为的后悔与怀疑，这里似乎暗示还有一群像她一样的人藏在更深处，但《偷心女盗》并没有展现这部分情节。



　　艾利克斯·夏普是曾获得过托尼奖的舞台剧演员，在《骨瘦如柴》里，他曾饰演过莉莉·科林斯的厌食症病友，演技很出色。在这部电影里，他饰演角色依然很入戏，但当电影迎来大反转（毫不令人意外）时，他的表演感觉就没那么真实可信了。故事本身的问题导致了这些演员们都没能很好地发挥演技，他们在这部电影里得到的只有难堪。

　　第一次执导电影的导演克里斯·阿迪森拿到的剧本杂乱无章，呆板刻意，这得归咎于编剧Stanley Shapiro，Paul Henning，Dale Launer还有雅克·舍费尔，但至少导演跟摄影师Michael Coulter一起拍摄的风景还是明艳美丽的——故事发生在法国蓝色海岸（跟《偷心大少》的背景设置一样），还有各种奢华大牌轮番登场，都很吸引眼球，而且电影的色调也很阳光明媚。

　　但很遗憾，《偷心女盗》只有虚无的空壳子，却没有可以与之匹配的机智才华。

作者：Brent Simon   编辑：z

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 偷心女盗 安妮海瑟薇
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