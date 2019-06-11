对表演极富热情的佟丽娅，工作中认真且愿意为角色吃苦头，浓烟滚滚中摸爬滚打不在话下。









电影剧本经历了导演束焕五年的磨砺，故事的背景在民国时代，讲述了小混混闫大海在追求心中的女神杜卿过程中，误打误撞成为大英雄的故事。而岳云鹏心中的女神杜卿这个角色，则由新疆四美之一的佟丽娅来饰演的。





杜卿是乐飞门的舞女，而且有别于以往电影中“舞女”的形象，这次佟丽娅一改以往在影迷心中的印象，饰演了一位性子耿直、逗趣且活泼，有很多鬼点子，表面嘻嘻哈哈、得过且过，但心有底线的“美人鱼”。





最近电影《鼠胆英雄》曝光了一组佟丽娅的剧照。剧照中看出，佟丽娅此次造型风格变化极大，时而身披华丽服饰精致艳丽，时而小家碧玉装扮俏皮温婉，时而身着白衣仙气飘飘……虽然造型百变，但佟丽娅独特的气质让每个转变都非常自然。能歌善舞的佟丽娅，此次不仅在陆地上翩翩起舞，也有不少水下的戏份。





在佟丽娅看来，杜卿的角色很有挑战，虽然是一个小人物，但杜卿并不是一个浮于表面的形象，这个角色内在成长绝对不小，在情感的表达上也极富层次感，表演上有很大的发挥空间。





对表演极富热情的佟丽娅，工作中认真且愿意为角色吃苦头，浓烟滚滚中摸爬滚打不在话下。因佟丽娅在片中有不少重磅的水下戏份，这给不会游泳的佟丽娅也带来了不小的挑战。





《鼠胆英雄》导演之一的邵丹，就曾在采访中谈到佟丽娅为了拍戏的拼劲，令他非常欣喜：“因为丫丫不会游泳，你不知道她在背后练了什么，真到喊Action的时候，她一个猛子就扎到水里去了，毫无畏惧。你会觉得很惊讶，她怎么在短短一天之内就把这事儿练会了，她真的是百分之百的投入。”邵丹也调侃道：“她真的是把我们对她的这个高高在上的女神形象完全颠覆了。”佟丽娅则表示这部电影“让自己的演艺生涯有了很多次的突破。













编辑：汀