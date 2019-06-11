在这部影片之后，漫威会重启《X战警》系列，现有的演员应该很难回归，所以，这也是福斯《X战警》的最后集结。





《X战警：黑凤凰》是《X战警》系列二十年来的最高潮，作为影片全球宣传活动最后也是最重要的一站，《X战警：黑凤凰》全球首映礼于北京时间6月5日在好莱坞TCL中国剧院盛大举行。





影片的诸位主创首次全阵容出席典礼，而不少《X战警》系列的老演员也应邀出席为影片宣传造势。备受观众喜爱的“一美”詹姆斯·麦卡沃伊与“法鲨”迈克尔·法斯宾德再度红毯合体紧握双手亲密互动，被粉丝亲切地称为“世纪握手”；新老两代凤凰女苏菲·特纳与法米克·詹森盛情拥抱，引发影迷惊喜欢呼；尼古拉斯·霍尔特蓝黄搭配西装亮眼，詹妮弗·劳伦斯一袭黑裙优雅现身，“摄影爱好者”泰伊·谢里丹抄起相机走上红毯记录美好时刻，还贴心为接受采访的“小天使”伊万·彼得斯解围，友情满满。