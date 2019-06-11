网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《X战警：黑凤凰》全球首映礼视频直击

超级英雄的最后集结 万磁王人气超高

2019-06-11 22:40:09 来源：Mtime时光网

在这部影片之后，漫威会重启《X战警》系列，现有的演员应该很难回归，所以，这也是福斯《X战警》的最后集结。
　　时光网洛杉矶讯 《X战警：黑凤凰》近日在《X战警：黑凤凰》于北京时间6月5日在好莱坞TCL中国剧院举行全球首映礼，影片导演西蒙·金伯格、制片人哈奇·帕克、漫威漫画金牌编剧克里斯·克莱默携手主演詹姆斯·麦卡沃伊、迈克尔·法斯宾德、詹妮弗·劳伦斯、尼古拉斯·霍尔特、索菲·特纳、泰伊·谢里丹以及伊万·彼得斯等诸多主创亮相，全员集结，与全球观众同步见证《X战警：黑凤凰》传奇谢幕。

　　在这部影片之后，漫威会重启《X战警》系列，现有的演员应该很难回归，所以，这也是福斯《X战警》的最后集结。

　　《X战警：黑凤凰》是《X战警》系列二十年来的最高潮，作为影片全球宣传活动最后也是最重要的一站，《X战警：黑凤凰》全球首映礼于北京时间6月5日在好莱坞TCL中国剧院盛大举行。

　　影片的诸位主创首次全阵容出席典礼，而不少《X战警》系列的老演员也应邀出席为影片宣传造势。备受观众喜爱的“一美”詹姆斯·麦卡沃伊与“法鲨”迈克尔·法斯宾德再度红毯合体紧握双手亲密互动，被粉丝亲切地称为“世纪握手”；新老两代凤凰女苏菲·特纳与法米克·詹森盛情拥抱，引发影迷惊喜欢呼；尼古拉斯·霍尔特蓝黄搭配西装亮眼，詹妮弗·劳伦斯一袭黑裙优雅现身，“摄影爱好者”泰伊·谢里丹抄起相机走上红毯记录美好时刻，还贴心为接受采访的“小天使”伊万·彼得斯解围，友情满满。





   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： X战警：黑凤凰 首映礼
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

X战警：黑凤凰

X战警：黑凤凰 (2019)

6.7

导演：西蒙·金伯格

主演：索菲·特纳

在线播放

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

看看邱淑贞女儿的ins，感受下基因的力量

1999年出生系家中长女 形象出众神似母亲

22
沈月青春靓丽神似年轻时的邱淑贞，让人不得不感叹基因的..
2

"神奇女侠2"首曝海报变身"黄金圣斗士"

盖尔加朵光芒万丈 导演宣布不出席SDCC

11
《神奇女侠1984》首曝海报。
3

他是香港影片中最著名的悍匪

真实的“世纪贼王”比电影更复杂

一手策划惊天绑架案的张子强到底有多彪悍？
4

“星爵”与施瓦辛格爱女凯瑟琳完婚

州长滚导等亲朋好友共同见证一对新人

11
“星爵”克里斯·帕拉特和凯瑟琳·施瓦辛格走进婚姻殿堂..
5

两代凤凰女同框！"X战警：黑凤凰"全球首映

X战警全员集结 新预告凤凰女发飙毁天灭地

10
《X战警：黑凤凰》举行全球首映礼，X战警全员集结庆祝告..

查看更多