“荷兰弟”汤姆·赫兰德近日在接受记者采访时透露，在拍摄新片《混沌漫步》的补拍戏份时，被“拔叔”麦斯·米科尔森撞飞了磕到头，差点儿脑震荡。







时光网洛杉矶讯











《混沌漫步》拍摄片场









“我们当时在补拍，有一场戏是在山顶上，他要用头撞我，我应该往后飞起来然后滚到山下，但我往后滚的时候磕到了头！”说到这儿，荷兰弟带着微笑耸了耸肩，表示自己现在已经完全好了。“吸引我来演这些电影的原因，是可以跟道格·里曼一起合作，”他接着说，“我一直很喜欢他的电影，道格的作品很少有不好看的。所以能跟他一起合作让我觉得很兴奋。







道格·里曼在拍摄片场





这个电影是我听过的最有创意的一个——真的跟其他电影很不一样。其中一部分设定，是里面的角色可以互相听到对方的想法，知道别人在想些什么，所以设计和架构场景是很难的。我们都要尝试去理清思路，而且无法对别人撒谎，这个创作过程真的很有意思。而且这部电影还有很多动作戏，很好玩，但也有点吓人。





我们最近完成的补拍戏份也很精彩，我觉得对电影的成功起着至关重要的作用。这会是一部非常棒的电影，跟道格一起合作感觉很好。”







《蜘蛛侠：英雄远征》





不过，荷兰弟的粉丝们还要等上一阵才能好好欣赏这部电影。《混沌漫步》目前还没有确定上映日期，估计要等到2020年才会上映。在此之前，先等等6月28日比北美还提前好几天上映的新《蜘蛛侠》吧！