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"荷兰弟"拍新作"混沌漫步"差点脑震荡

补拍中被"拔叔"撞飞 热爱导演道格·里曼

2019-06-12 07:33:22 来源：Mtime时光网

“荷兰弟”汤姆·赫兰德近日在接受记者采访时透露，在拍摄新片《混沌漫步》的补拍戏份时，被“拔叔”麦斯·米科尔森撞飞了磕到头，差点儿脑震荡。


　　时光网洛杉矶讯　今年夏天，《复仇者联盟4：终局之战》已经上映，现阶段的漫威电影宇宙不可否认地迎来了一个句点。而MCU的“第三阶段”将会随着即将上映的《蜘蛛侠：英雄远征》，也就是2017年《蜘蛛侠：英雄归来》的续集，继续展开。毫无疑问，“荷兰弟”汤姆·赫兰德会在未来的几部电影中继续出演彼得·帕克，以及变身后可以用蛛丝飞檐走壁的蜘蛛侠。

　　不过今年23岁的荷兰弟跟其他年轻演员一样，也在尝试拓宽自己的职业道路。他一方面在演技上不断挑战自己，跟罗素兄弟合作了一部根据真实故事改编的新剧情片《谢里》，讲述了一个从战场归来的老兵被PTSD困扰，最终走上犯罪道路的故事。同时他也在努力巩固自己的商业价值，与黛茜·雷德利和“拔叔”麦斯·米科尔森等人一起，出演了由道格·里曼《明日边缘》）执导的《混沌漫步》


《混沌漫步》拍摄片场

　　本片改编自派崔克·奈斯创作于2008年的小说《混沌漫步之闹与静》，按照计划，这部大制作科幻电影只是三部曲中的第一部。荷兰弟刚刚完成了这部电影的第二轮拍摄，现在还在兴奋的状态当中。“麦斯五周之前真的把我搞得脑震荡了，”荷兰弟近期接受时光网记者采访时说道，　　

　　“我们当时在补拍，有一场戏是在山顶上，他要用头撞我，我应该往后飞起来然后滚到山下，但我往后滚的时候磕到了头！”说到这儿，荷兰弟带着微笑耸了耸肩，表示自己现在已经完全好了。“吸引我来演这些电影的原因，是可以跟道格·里曼一起合作，”他接着说，“我一直很喜欢他的电影，道格的作品很少有不好看的。所以能跟他一起合作让我觉得很兴奋。


道格·里曼在拍摄片场

　　这个电影是我听过的最有创意的一个——真的跟其他电影很不一样。其中一部分设定，是里面的角色可以互相听到对方的想法，知道别人在想些什么，所以设计和架构场景是很难的。我们都要尝试去理清思路，而且无法对别人撒谎，这个创作过程真的很有意思。而且这部电影还有很多动作戏，很好玩，但也有点吓人。

　　我们最近完成的补拍戏份也很精彩，我觉得对电影的成功起着至关重要的作用。这会是一部非常棒的电影，跟道格一起合作感觉很好。”


《蜘蛛侠：英雄远征》

　　不过，荷兰弟的粉丝们还要等上一阵才能好好欣赏这部电影。《混沌漫步》目前还没有确定上映日期，估计要等到2020年才会上映。在此之前，先等等6月28日比北美还提前好几天上映的新《蜘蛛侠》吧！

作者：Brent Simon   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 荷兰弟 汤姆·赫兰德 BrentSimon 蜘蛛侠 混沌漫步
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汤姆·赫兰德

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道格·里曼

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